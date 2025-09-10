Slušaj vest

Video-snimak koji se poslednjih dana širi društvenim mrežama izazvao je burne reakcije i ponovo pokrenuo raspravu među korisnicima da li deci treba dozvoliti prisustvo na svadbama.

Na video-zapisu, koji je za kratko vreme postao viralan, vide se mladenci kako izvode svoj prvi ples, dok oko njih nekoliko dece trči, viče i pravi galamu. Iako su mladenci pokušali da ostanu pribrani i nastave ples, u pozadini se jasno čuju dečji povici, a jedan mališan čak trči tik uz haljinu mlade. I sve to bez ikakve reakcije roditelja.

Komentari ispod snimka podeljeni su, dok jedni osuđuju roditelje zbog nevaspitanja i nepažnje, drugi tvrde da su deca "deo života" i da je njihovo ponašanje „normalno i očekivano“.

Ponašanje dece razbesnelo je mnoge Foto: Printscreen/TikTok

- Imam slom živaca dok gledam ovo! Gde su oni koji kažu da moje dete nije poželjno nisam ni ja. Kako bi leteli napolje zajedno s roditeljima - glasi objava na X-u gde je podeljen ovaj video sa TikToka:

- Užas, ja bih prekinula prvi ples i zamolila organizatora da najavi ponovo. Razumem decu, ali ne razumem roditelje koji ih ne ščepaju za ruku i pomere.

U komentarima je jedna devojka napisala da je doživela baš ovakvu situaciju na svojoj svadbi.

Oštri komentari

Deca poludela dok su mladenci plesali Foto: Printscreen/TikTok

- Ne mogu da opišem taj odvratan osećaj u tom trenutku. Roditelji dece su samo stajali i ponosno se smejali. I sama imam dete i obožavam decu, ali ovo je nedopustivo - navodi se u komentaru, dok je drugi korisnik dodao: