"Imam slom živaca dok gledam ovo" Srbi pobesneli zbog snimka sa svadbe: Počeo prvi ples, a onda su uleteli oni
Video-snimak koji se poslednjih dana širi društvenim mrežama izazvao je burne reakcije i ponovo pokrenuo raspravu među korisnicima da li deci treba dozvoliti prisustvo na svadbama.
Na video-zapisu, koji je za kratko vreme postao viralan, vide se mladenci kako izvode svoj prvi ples, dok oko njih nekoliko dece trči, viče i pravi galamu. Iako su mladenci pokušali da ostanu pribrani i nastave ples, u pozadini se jasno čuju dečji povici, a jedan mališan čak trči tik uz haljinu mlade. I sve to bez ikakve reakcije roditelja.
Komentari ispod snimka podeljeni su, dok jedni osuđuju roditelje zbog nevaspitanja i nepažnje, drugi tvrde da su deca "deo života" i da je njihovo ponašanje „normalno i očekivano“.
- Imam slom živaca dok gledam ovo! Gde su oni koji kažu da moje dete nije poželjno nisam ni ja. Kako bi leteli napolje zajedno s roditeljima - glasi objava na X-u gde je podeljen ovaj video sa TikToka:
- Užas, ja bih prekinula prvi ples i zamolila organizatora da najavi ponovo. Razumem decu, ali ne razumem roditelje koji ih ne ščepaju za ruku i pomere.
U komentarima je jedna devojka napisala da je doživela baš ovakvu situaciju na svojoj svadbi.
Oštri komentari
- Ne mogu da opišem taj odvratan osećaj u tom trenutku. Roditelji dece su samo stajali i ponosno se smejali. I sama imam dete i obožavam decu, ali ovo je nedopustivo - navodi se u komentaru, dok je drugi korisnik dodao:
- Ako tri minuta kao roditelj ne možeš da obuzdaš svoje dete da bi neko drugi imao svoj lep momenat, nemam reči onda. Da sam na mladinom mestu, mislim da bih izludela. Vaš neki momenat, trenutak za večnost, romantika, pogledi, osećaji, ma sve, i onda ti neko uništava to. Ne možeš da se opustiš i uživaš sa svojim voljenim bićem. A razum mi kaže to su deca, ne kapiraju, roditelji su krivi...