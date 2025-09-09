Slušaj vest

Udruženja veterana posebnih jedinica policije i veterana Žandarmerije uputila su pisma podrške pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u kojima izražavaju poverenje u njih i želju da istraju i savladaju izazove sa kojima se država suočava.

Podsećajući na važnu ulogu koju su ranije, sa vojskom, imali u zaštiti bezbednosti Srbije i AP KiM, kada je poginulo 365 njihovih saboraca, veterani posebnih jedinica policije poručili su da danas odgovornost u očuvanju sigurnosti zemlje i njenog naroda, ima srpska policija.

Veterani Žandarmerije su svojim kolegama u Ministarstvu unutrašnjih poslova poručili da su uvek uz njih i čestitali im na istrajnosti, požrtvovanju i profesionalizmu u izvršavanju teških i složenih zadataka u uslovima aktuelnog stanja u državi, kao i da su, kako su naveli u pismu, pokazali da su dostojni uniforme koju nose.

Izrazili su, takođe, nadu da složena situacija u zemlji neće još dugo trajati i da će se pripadnici srpske policije uskoro vratiti svojim porodicama i redovnim poslovima.

