Koliko dugo treba da traje veza pre nego što dvoje odluče da stanu pred oltar? Istraživanja pokazuju da parovi čekaju sve duže na brak - u proseku prođe pet godina pre nego što izgovore sudbonosno da. Šta brak znači mladima i gde postoje kočenja?

Nekada je brak bio obavezan korak već u ranim dvadesetim. Danas, prosečna starost ulaska u bračnu luku pomerila se na tridesetu godinu. Pre nego što izgovore ‘da’, parovi sve češće žive zajedno, završavaju studije, grade karijere i putuju.

Parovi u proseku žive zajedno 17 meseci, pre nego što uplove u bračne vode, a od prvog zajedničkog doma do veridbe prođe skoro dve godine. Titulu verenika nose oko godinu i po. Ipak, svaka ljubavna priča ima svoje trajanje.

- Onog trenutka kada vi stupite u zajednički život, imate odgovornost prema toj osobi sa kojom ste stupili u zajednički život, bez obzira da li ste bili kod matičara ili ne. Nikada ne postoji igra na sigurno, morate da preuzmete rizik i da se nadate najboljem. Kada se vi nadate, onda ćete i stvarati - kaže psiholog Snežana Anđelić.

A da li postoji idealna dužina veze pre braka – podaci kažu oko pet godina, ali stručnjaci upozoravaju: univerzalno pravilo ne postoji. Nerealna očekivanja, finansije ili preterana želja za samostalnošću, samo su neki od razloga zašto institucija braka gubi na značaju.

- Nemoj da uđeš u brak dok ne završiš fakultet, dok se ne zaposliš, dok ne kupiš svoj stan, dok se ne iživiš, dok ne prođeš sve...I nemoj da uđeš u brak dok ne budeš potpuno siguran, i tako mladost prođe u čekanju savršenih uslova, a kao što svi znamo savršeni uslovi ne postoje. Savremeni čovek zato odlaže odluku jer želi da dobije sve, a neće da rizikuje ništa. Hoće slobodu, ali i sigurnost. Hoće ljubav, ali bez vezivanja. Hoće intimu, ali bez obaveze - kaže Dušan Blagojević, autor kanala "Blago za dušu".

Statistika kaže jedno, ali ne zaboravimo ljubav uvek piše svoja pravila. Jer pravi trenutak za brak ne meri se godinama, već srcem i unutrašnjim osećajima.

