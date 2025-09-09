Dok se Pariz trese pod teretom političkog haosa, nakon pada francuske vlade i trke za novim premijerom, u Vašingtonu Donald Tramp otvara vrata novog sukoba preteći Venecueli i podižući napetost širom Kariba. U isto vreme, Sjedinjene Države prekidaju zajedničku borbu protiv dezinformacija iz Moskve, Pekinga i Teherana ostavljajući saveznike same na prvoj liniji informacionog rata. Slika haosa se seli u srce Dohe gde Izrael udara na lidere Hamasa dok razgovaraju o prekidu vatre, pretvarajući pregovore u dim i pepeo, dok Katar, Ujedinjene nacije i ceo svet govore o kršenju međunarodnog prava.