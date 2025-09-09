Obustavljen saobraćaj na jednom koloseku pruge Beograd-Pančevo: Pantograf putničkog voza oštetio kontaktnu mrežu
"Infrastruktura železnica Srbije" saopštila je da je pantograf putničkog voza oštetio kontaktnu mrežu, zbog čega je prekinut saobraćaj na pančevačkoj pruzi.
"Danas u 15.13 sati, prilikom polaska putničkog voza iz stanice Pančevački Most, pantograf železničke garniture oštetio je kontaktnu mrežu. Zbog toga je bez napona kontaktna mreža na delu pruge Pančevački Most – Pančevo Glavna – Pančevo Varoš. Železnički saobraćaj trenutno je u prekidu na ovom delu pančevačke pruge", piše u saopštenju.
Stručne službe Infrastrukture železnica Srbije su, dodaje, na terenu i rade na što bržem otklanjanju oštećenja na kontaktnoj mreži i stvaranju uslova za ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja na ovom delu pančevačke pruge.
"Komisija za isleđenje vanrednih događaja utvrdiće uzrok oštećenja pantografa na putničkom vozu, kao i na kontaktnoj mreži. Infrastruktura železnice Srbije izvinjava se korisnicima usluga i putnicima zbog ovog vanrednog događaja", navodi se u saopštenju.