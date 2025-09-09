Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović održali su danas sastanak, u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu, sa najodgovornijim starešinama i tom prilikom razgovarali o dostignutom stepenu priprema za vojnu paradu „Snaga jedinstva“.

Velika vojna parada povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće održana 20. septembra na platou ispred Palate Srbija na Novom Beogradu.

Ministar Gašić naglasio je da će vojna parada biti više od vojne svečanosti, na ponos Srbije i našeg naroda.

Foto: Ministarstvo odbrane

- Vojna parada je simbol naše slobode, jedinstva i snage. Mi ćemo 20. septembra pokazati domaćoj i svetskoj javnosti koliko je Vojska Srbije sposobna i koliko je u nju prethodnih godina ulagano. Samo jaka vojska garant je mira i stabilnosti. Pozivam sve građane da dođu na vojnu paradu, da zajedno proslavimo praznik, da pokažemo da nam je Srbija iznad svega i da smo spremni da sačuvamo našu otadžbinu - istakao je ministar Gašić.

Na sastanku je konstatovano da se pripreme za vojnu paradu, koje obuhvataju uvežbavanje pripadnika vojske, transport borbenih sredstava i raspoređivanje na prostoru kod Palate Srbija, odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.