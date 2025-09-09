"NEKOLIKO TRENUTAKA KASNIJE AUTO JE EKSPLODIRAO" Majka iz Begeča traži misteriozne heroje koji su joj spasili sina: Pukla mu je lopatica, na 6 mesta je šiven...
"Mom sinu je pukla lopatica, na šest mesta je šiven zbog delova automobila koji su mu se zarili u telo, ali sve to je ništa kada pomislimo da je mogao ostati zaglavljen u momentu kada je auto eksplodirao! Da nije bilo tih divnih ljudi, ne smemo da mislimo šta se moglo dogoditi" - priča Biljana Zvizdalo, majka 26-godišnjeg momka kojeg je gotovo sigurne smrti spasao jedan bračni par na putu Futog - Begeč, a koji ona bezuspešno traži od dana saobraćajne nezgode.
Kako kaže ova zahvalna majka, poziv koji je dobila tog jutra nikada u životu neće zaboraviti.
- Dojurili smo odmah, stvorili smo se tu za pet minuta od momenta kada smo čuli šta se desilo. Zatekla sam sina svog u krvi, sa njim je bio još jedan čovek koji mu je pomogao i ostao sa njim do našeg dolaska. Nekoliko trenutaka nakon što smo stigli, trgao nas je nagli prasak... Automobil je eksplodirao! - priča Biljana.
Spas u poslednji čas
Saobraćajna nezgoda se dogodila na putu Futog - Begeč u subotu, negde oko 10 sati ujutru, a prema Biljaninim rečima, njen sin je izgubio kontrolu nad volanom nakon preticanja.
- Sin nam je ispričao da je krenuo da pretekne automobil ispred, pa da je u tom preticanju verovatno zakačio travu pored puta. Sledeće što zna je da je izgubio kontrolu nad volanom i da je auto krenuo da se okreće sve dok se nije zabio u kanal. Odmah je krenuo da kulja crni dim iz auta, ali sin je bio zaglavljen i nije mogao da izađe. Tada je naišao taj bračni par - priča još uvek uznemirena majka.
Prema Biljaninim rečima, zahvaljujući upornosti i pribranosti ovih ljudi, njen sin je prošao samo sa lakšim povredama.
- Školjka auta je bila potpuno smrskana, vrata nisu mogla da se otvore, ali ovi dobri ljudi su bili uporni i nekako su na kraju uspeli da ga izvuku. Zahvaljujući tome što su bili prisebni, odveli su mog sina dosta dalje od auta, tako da u momentu eksplozije nije bio blizu - kaže sa zahvalnošću u glasu.
Kako dodaje, sve to je saznala od sina, ali i još jednog čoveka koji mu je pomogao.
- Do momenta kada smo mi stigli, ovi dobri ljudi su otišli, jer su negde žurili, a ja sam detalje saznala od jednog čoveka koji je sa sinom ostao i kome sam takođe jako zahvalna. On je dao sinu telefon da nas pozove, bio sa njim dok nismo stigli. Stao je da pomogne iako je imao malo dete u autu. Otišli su tek kada je auto eksplodirao i jadno dete se uplašilo - priča u dahu Biljana Zvizdalo.
Bračni par još nije pronađen
Majci je najviše žao što još uvek nije uspela da pronađe ljude kojima je toliko zahvalna.
- Verujte da ne znam kako bih im se dovoljno zahvalila, ali osećam veliku potrebu to da učinim, jer su spasili moje dete. Nema toga što mogu učiniti da im se dovoljno zahvalim, da nije njih bilo, ne smem da mislim šta bi se dogodilo - kaže ova majka iz Begeča uz nadu da će joj se dobri ljudi javiti kada vide da ih traži.