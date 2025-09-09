Slušaj vest

"Mom sinu je pukla lopatica, na šest mesta je šiven zbog delova automobila koji su mu se zarili u telo, ali sve to je ništa kada pomislimo da je mogao ostati zaglavljen u momentu kada je auto eksplodirao! Da nije bilo tih divnih ljudi, ne smemo da mislimo šta se moglo dogoditi" - priča Biljana Zvizdalo, majka 26-godišnjeg momka kojeg je gotovo sigurne smrti spasao jedan bračni par na putu Futog - Begeč, a koji ona bezuspešno traži od dana saobraćajne nezgode.

Kako kaže ova zahvalna majka, poziv koji je dobila tog jutra nikada u životu neće zaboraviti.

- Dojurili smo odmah, stvorili smo se tu za pet minuta od momenta kada smo čuli šta se desilo. Zatekla sam sina svog u krvi, sa njim je bio još jedan čovek koji mu je pomogao i ostao sa njim do našeg dolaska. Nekoliko trenutaka nakon što smo stigli, trgao nas je nagli prasak... Automobil je eksplodirao! - priča Biljana.

Foto: Shutterstock

Spas u poslednji čas

Saobraćajna nezgoda se dogodila na putu Futog - Begeč u subotu, negde oko 10 sati ujutru, a prema Biljaninim rečima, njen sin je izgubio kontrolu nad volanom nakon preticanja.

- Sin nam je ispričao da je krenuo da pretekne automobil ispred, pa da je u tom preticanju verovatno zakačio travu pored puta. Sledeće što zna je da je izgubio kontrolu nad volanom i da je auto krenuo da se okreće sve dok se nije zabio u kanal. Odmah je krenuo da kulja crni dim iz auta, ali sin je bio zaglavljen i nije mogao da izađe. Tada je naišao taj bračni par - priča još uvek uznemirena majka.

Prema Biljaninim rečima, zahvaljujući upornosti i pribranosti ovih ljudi, njen sin je prošao samo sa lakšim povredama.

- Školjka auta je bila potpuno smrskana, vrata nisu mogla da se otvore, ali ovi dobri ljudi su bili uporni i nekako su na kraju uspeli da ga izvuku. Zahvaljujući tome što su bili prisebni, odveli su mog sina dosta dalje od auta, tako da u momentu eksplozije nije bio blizu - kaže sa zahvalnošću u glasu.

Kako dodaje, sve to je saznala od sina, ali i još jednog čoveka koji mu je pomogao.

- Do momenta kada smo mi stigli, ovi dobri ljudi su otišli, jer su negde žurili, a ja sam detalje saznala od jednog čoveka koji je sa sinom ostao i kome sam takođe jako zahvalna. On je dao sinu telefon da nas pozove, bio sa njim dok nismo stigli. Stao je da pomogne iako je imao malo dete u autu. Otišli su tek kada je auto eksplodirao i jadno dete se uplašilo - priča u dahu Biljana Zvizdalo.

Bračni par još nije pronađen

Majci je najviše žao što još uvek nije uspela da pronađe ljude kojima je toliko zahvalna.