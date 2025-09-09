Univerzitet u Beogradu i dalje među 500 najboljih na Šangajskoj listi

Univerzitet u Beogradu saopštio je da se u drugom upisnom roku prijavilo 862 kandidata sa ukupno 1.349 podnetih prijava.

U saopštenju se navodi da rezultati obuhvataju 31 fakultet Univerziteta u Beogradu i dodaju da je prošle godine u ovom roku bilo prijavljeno 720 kandidata.

Prijemni ispiti za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu u drugom upisnom roku počeli su 5. septembra, a upis će biti završen do 16. septembra.

Treći upisni rok će se održati u periodu od 1. do 13. oktobra 2025. godine, a u saopštenju navode da će tada kandidati imati još jednu priliku da postanu studenti Univerziteta u Beogradu.

U prvom upisnom roku upisana su 10.984 studenta, od kojih je 7.592 upisano na teret budžeta, a 3.392 kao samofinansirajući studenti, a posle prvog upisnog roka, za drugi upisni rok preostalo je 4.325 mesta, od kojih 2.210 mesta za studente na budžetu i 2.115 mesta za samofinansirajuće studente.

Prema ranijem saopštenju Univerziteta u Beogradu u školskoj 2025/26. godini planirano je da se na 106 studijskih programa na fakultetima Univerziteta u Beogradu upiše 15.248 studenta (9.745 na budžet i 5.503 samofinansirajućih) na osnovne i integrisane akademske studije i na dva studijska programa osnovnih strukovnih studija 50 studenata (samofinansirajućih).