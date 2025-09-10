Promenljivi uslovi za vožnju očekuju se danas, posebno u drugoj polovini dana, za kada su najavljene padavine, što će usporavati saobraćaj, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
VOZAČI, OPREZ ZBOG NEVREMENA! Promenjivi uslovi za vožnju, višesatna zadržavanja kamiona na granicama
Saobraćaj je pojačanog intenziteta unutar gradova a sporija vožnja očekuje vozače i na brojnim deonicama na kojima je izmenjen režim sabraćaja.
AMSS poziva na poseban oprez u zonama škola.
Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama niti na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelaz Šid čekaju šest sati, na Batrovcima pet sati, na Sremskoj Rači tri sata a na Kelebiji dva sata.
