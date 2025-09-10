Slušaj vest

Saobraćaj je pojačanog intenziteta unutar gradova a sporija vožnja očekuje vozače i na brojnim deonicama na kojima je izmenjen režim sabraćaja.

AMSS poziva na poseban oprez u zonama škola.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama niti na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelaz Šid čekaju šest sati, na Batrovcima pet sati, na Sremskoj Rači tri sata a na Kelebiji dva sata.

Kurir.rs/Beta

