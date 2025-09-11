Slušaj vest

Somborska Osnovna škola "Nikola Vukićević" nekada je bila među prvima u gradu po broju učenika. Međutim, u poslednje tri godinebroj upisanih je prepolovljen. Šta je uzrok i kako pokušavaju da reše taj problem, u ovoj 123 godine staroj školi?

U svom višedecenijskom trajanju, OŠ "Nikola Vukićević" koja se nalazi u strogom centru Sombora, izrodila je mnoštvo znamenitih ličnosti. Slikari Milan Konjović i Sava Stojkov, košarkaš Radivoj Korać, te vokalni solista Zvonko Bogdan, samo su neka od imena koja su pohađala ovu školu. Nekada najbrojnija škola u gradu, danas se susreće sa brojnim problemima.

- Imajući u vidu nedostatak učionica, imajući u vidu nedostatak sportskih terena, tako da smo bili prinuđeni da se od ove godine na različite načine kako bi izašli u susret pre svega roditeljima koji sve češće zahtevaju da deca idu u školu samo u jednoj smeni. Tri škole koje su u neposrednom okruženju škole „Nikola Vukićević" su prešla na jednosmenski rad i time su naravno privukli veliki broj učenika koji je prešao u te škole bez obzira na teritorijalnu pripadnost - kaže Đuro Bulović, direktor OŠ „Nikola Vukićević" Sombor.

Đuro Bulović o somborskoj najvećoj školi Foto: RTS Printscreen

Somborska Crkvena opština, ustupila je jednu prostoriju školi i time je rešen problem đaka od prvog do četvtog razreda koji sada pohađaju nastavu samo u prepodevnim časovima. Ono što OŠ „Nikola Vukićević" danas nedostaje to su sportski tereni, trpezarija i osam učionica kako bi škola prešla na jednosmenski rad. Koliko je to bitno za ovu obrazovnu ustanovu, govori činjenica da je u poslednjih nekoliko godina izgubila oko 50 odsto upisanih učenika.

Nekada najbrojnija škola

Đuro Bulović, direktor OŠ „Nikola Vukićević" ističe da su bili - što se broja učenika tiče - jedna od najbrojnijih škola u gradu i u upisivali su negde između 80 i 100 učenika.

- Unazad tri godine mi upisujemo do 40 učenika što naravno stvara mnoštvo problema za dalje funkcionisanje. Pre svega što se tiče zaposlenih, gubitka norme i tome slično, koje će doći do izražaja tek od sledeće godine kada taj mali broj odeljenja krene u više razrede, jer će veliki broj nastavnika ostati bez norme ili bez dela norme. Mi smo već u pregovorima, razgovorima sa Somborskim pevačkim društvom koje se nalazi ovde u neposrednoj blizini naše škole. Naše dvorište i njihovo deli jedan zid. Oni su pokazali interesovanje iz jednostavnog razloga što imaju prostor koji ne koriste u potpunosti, a školi bi to bilo od izuzetnog značaja - ističe direktor OŠ “Nikola Vukićević”.

Prepolovljen broj upisanih đaka Foto: Shutterstock

Škola je u međuvremenu ostala i bez upisanih učenika u izdvojenom odeljenju u salašarkom naselju Rančevo, usled nedostatka dece, što je svakako karakteristika ne samo za Sombor već i za druge gradove u Srbiji. Iako sve ide u pozitivnom pravcu za sada ne postoji definitivno rešenje kako bi se rešili prostorni problemi i kako bi OŠ „Nikola Vukićević" bila ravnopravni učesnik u obrazovnom procesu sa drugim osnovnim školama u gradu.