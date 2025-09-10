Slušaj vest

Kako navode meštani, nesreća se dogodila iznenada, a ujed je bio u predelu vrata, što je dovelo do brzog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja. Nažalost, uprkos pokušajima da joj se ukaže pomoć, do adekvatne medicinske intervencije nije došlo na vreme.

Tragedija je potresla celo selo, a meštani ističu da gotovo nije bilo dovoljno vremena da se nesreća spreči.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteDruštvoVLADICA IZLUPAO DEO ZIDA, OPASNI INSEKTI SE RAZLETELI NA SVE STRANE! Strašan snimam iz kuće u Srbiji, sve upozorio: U ovim mesecima kreću u napad
Screenshot 2025-08-28 095413.jpg
DruštvoUbod ovog insekta u šumi može biti smrtonosan! Ljudi dolaze u papučama i patikama po drva: Drvoseča upozorio na opasnosti ovog zanimanja
Seča i ređanje drva u kamion u šumi
Saveti stručnjakaŠta da radimo kada nas ujede pčela, osa ili stršljen? Doktorka otkriva kada bi odmah trebalo potražiti pomoć
Strsljen.jpg
DruštvoZavlače se u kuće, napadaju iznenada, a mogu izazvati ozbiljne posledice po zdravlje! Vladica upozorio: Više nisu zmije problem, ovo je nova "letnja pretnja"
shutterstock-1485392402.jpg
DruštvoAKO VAS JEDAN UBODE, SPREMITE SE ZA CELO LEGLO! Svi strahuju od ujeda stršljena, a zbog njihovog otrova kreće gušenje - Evo kako se zaštititi
shutterstock-372078595.jpg
DruštvoVIŠE SMRTNIH SLUČAJEVA ZBOG OVOG INSEKTA NEGO OD UJEDA ZMIJA! Krenula im je sezona, u leglu ih bude i po 1.000! Stručnjak objašnjava kako da se zaštitite
Stršljen i vozilo Hitne pomoći