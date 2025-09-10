Slušaj vest

Meštanka sela Rsavci kod Vrnjačke Banje M.M, stara 38 godina, majka dvoje dece, tragično je preminula juče u prepodnevnim satima nakon ujeda stršljena.

Kako navode meštani, nesreća se dogodila iznenada, a ujed je bio u predelu vrata, što je dovelo do brzog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja. Nažalost, uprkos pokušajima da joj se ukaže pomoć, do adekvatne medicinske intervencije nije došlo na vreme.

Tragedija je potresla celo selo, a meštani ističu da gotovo nije bilo dovoljno vremena da se nesreća spreči, piše Telegraf.

Inače, stršnjen je najveći insekt iz porodice osa i njegov ujed može biti smrtonosan. Ubod ovog insekta uglavnom izaziva otekline, crvenila i osećaj svraba na oštećenom delu kože. Mali ubod može proći već za pola sata ili sat vremena, ali ako je osoba posebno osetljiva na njegov otrov, može oteći čitava ruka, noga ili drugi deo tela na kojemu se nalazi ubod.

Saveti šta raditi ako vas ujedete stršljen

Kako biste sprečili širenje otrova u telu, ubodeni deo tela držite povišeno u odnosu na trup. Ako je žalac ostao u koži, pokušajte ga istisnuti nekim ravnim nožem. Nemojte koristiti pincetu jer se njome najčešće samo otrov dodatno istisnete u telo, a žalac ostane dublje u koži.

Fatalni ubod u grlo i vrat

Posebno su opasni ubodi na predelu grla i vrata jer oteklina može uzrokovati otežano disanje ili čak gušenje, zbog čega je ozleđenu osobu potrebno odmah odvesti u hitnu. Ubodi otrovnih insekata poput stršljena posebno su opasni za osobe sklone alergijskim reakcijama. One mogu pasti u anafilaktički šok.

U tom slučaju treba odmah pozvati Hitnu pomoć kako bi se sprovela antišok terapija. Tu terapiju mogu izvesti samo profesionalci koji praćenjem simptoma određuju doze adrenalina, antihistaminika i kortikosteroida, kako bi neutralizovali alergijsku reakciju.

U slučaju da je čovek u smrtnoj opasnosti, a u tom trenutku nema doktora koji bi mu pomogao, alergijska reakcija se može ublažiti injekcijom adrenalina koja je unapred pripremljena. Zato, ako ste izloženi opasnosti od ugriza stršljena, a posebno ako ste alergični na ugriz insekata, potrebno je da imate jednu takvu injekciju i tablete antihistaminika za svaki slučaj, a za sve to se pre svega posavetujte sa doktorom.

Obavezno se javiti lekaru

U slučaju da nema alergijske reakcije, već je u pitanju samo običan otok, mesto uboda treba tretirati hladnim oblozgama.

Važno je napomenuti da u nekim slučajevima, alergijska reakcija može zakasniti od osam do 10 sati, pa je ipak najbolje obratiti se lekaru.

