Celu Srbiju potresla je vest da je majka dvoje dece, M.M. (38), meštanka sela Rsavci kod Vrnjačke Banje, preminula nakon uboda stršljena. Sve se zbilo juče u prepodnevnim satima i bilo je jako potresno.

Naime, prema rečima meštana i komšija, M.M. je inače patila od respiratornih tegoba. Ubog stršljena u vrat inače je opasan i po sasvim zdrave ljude, jer otok može da blokira disajne puteve, a po ovu ženu je zbog njenih tegoba bio fatalan. Za nju je ubod u vrat bio koban i nije mogla da diše.

Nažalost, uprkos pokušajima da joj se ukaže pomoć, do adekvatne medicinske intervencije nije došlo na vreme i žena je preminula. Celo selo je u šoku nakon ove strašne tragedije, a još im je žalije dece koja su tek tako ostala bez majke.

Žena preminula posle uboda strešljena Foto: Shutterstock

U Srbiji je i prethodnih godina bilo smrtnih slučajeva od uboda stršljena. Najčešći uzrok smrti je anafilaktički šok, odnosno teška alergijska reakcija na otrov insekta. Anafilaktički šok se manifestuje oticanjem disajnih puteva (grla, jezika), otežanim disanjem, padom krvnog pritiska, vrtoglavicom, i u najtežim slučajevima može dovesti do smrti

Neki od novijih slučajeva su: U julu 2025. godine, žena je preminula od uboda stršljena u okolini Čačka.

U avgustu 2024. godine, prijavljeno je da su dva muškarca u Zlatiborskom okrugu preminula nakon uboda stršljena.

U julu 2024. godine, mediji su izvestili o smrti 45-godišnjeg muškarca iz Medveđe koji je preminuo nakon uboda stršljena.

Važno je naglasiti da su ovakvi slučajevi retki, ali mogu biti izuzetno opasni, posebno za osobe koje su alergične na otrov stršljena. Ukoliko dođe do ujeda, a posebno ako se pojave simptomi kao što su otežano disanje, oticanje lica ili jezika, vrtoglavica ili mučnina, neophodno je odmah potražiti lekarsku pomoć.