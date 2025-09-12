Slušaj vest

U poslednje vreme sve više srpskih turista koji letuju u Alanji prijavljuje probleme sa stomačnim virusom, što je izazvalo zabrinutost među putnicima.

Umesto dana provedenih na plaži i uživanja u all-inclusive ponudi, mnogi su dane proveli u hotelskim sobama, boreći se s mučninom, povraćanjem i drugim simptomima. Mnogi kažu da im je odmor propao, a društvene mreže sve više preplavljuju upozorenja i lična iskustva razočaranih putnika.

- Potrebna mi je pomoć. Sa decom sam u Alanji, od sinoć mlađe dete povraća, a ja i povraćam i imam dijareju. Kažite mi sta da tražim u apoteci, aktivni ugalj, neki probitik, bilo šta samo da nam bude bolje. Imamo osiguranje, ali bih da probam prvo ovako, najmanji problem je da ih pozovem - požalila se jedna korisnica.

Njena poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Turska - Info Letovanje Official".

Ispostavilo se da nije jedina koja ima problem.

- Nalazimo se u istoj situaciji, trenutno smo u Sideu. Imamo osiguranje, sve pohvale za njih u roku od 5 minuta od poziva su poslali vozilo odmah obavili pregled i otišli, vozač nam je ponudio da nas vozi i u apoteku bukvalno sve je bilo gotovo za sat vremena. I naravno vratili nas u hotel - navela je jedna gospođa.

Javila se još jedna korisnica koja je u Alanji, a koja tri dana ima stomačne tegobe.

- Dali su mi tri leka u apoteci i pomoglo mi je isti dan. Pozvala bih osiguranje na vašem mestu zbog deteta jer može da dehidrira ako ga ne prođe u toku jednog dana jer i povraća - navela je.

Korisnici su je masovno savetovali da kontaktira osiguranje.

- Isto mi se desilo u Alanji. Drugarica je ostala u sobi posle večere jer joj nije bilo dobro htela je da spava, a ja sam bila ok i izašla da prošetam sama, pozlilo mi je odjednom, povraćanje i nesvestica i radnica je istrčala iz butika, stavila mi stolicu da sednem, rekla je da je to od hotelske hrane jer se kuva sa česmovačom koja ima bakterije na koje turisti nisu adaptirani. Dala mi je neku tabletu i u roku od par minuta kao da se ništa nije desilo. Ne znam šta mi je dala, ali pitajte u apoteci, sigurno znaju - navodi se u jednom od komentara.