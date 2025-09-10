Slušaj vest

On je za Fox news opisao i kako se to radi ali i kako deluje.

Naime, dr Danijel Amen iz Kalifornije preporučio je duboko disanje kao vrlo efikasan način za smanjenje anksioznosti i napada panike, pogotvo u javnosti - na ulici, poslu, samoposluzi...

On savetuje sledeće_

- Udišite 4 sekunde, zadržite dah 1,5 sekundi, pa izdišite polako 8 sekundi... Zatim ponovo zadržite dah 1,5 sekundi... Sve zajedno to traje oko 15 sekundi a čini čuda...

Dr Amen kaže i da duboko udisanje te lagano izdisanje momentalno "okida" osećanje relaksacije i opuštenosti.

On dodaje i da visoki nivoi kortizola (hormona stresa) oštećuju mozak i nabacuju salo oko stomaka tako da je "upravljanje stresom" u stvari preko potrebno.

Vežba sa disanjem ne samo da smiruje nego i bistri misli.

Ako ovo ne uspe...