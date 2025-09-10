TRIK UZ KOJI NERVOZA NESTAJE ZA 15 SEKUNDI: Čini čuda! Dr Danijel pokazao kako se momentalno smanjuje stres (VIDEO)
On je za Fox news opisao i kako se to radi ali i kako deluje.
Naime, dr Danijel Amen iz Kalifornije preporučio je duboko disanje kao vrlo efikasan način za smanjenje anksioznosti i napada panike, pogotvo u javnosti - na ulici, poslu, samoposluzi...
On savetuje sledeće_
- Udišite 4 sekunde, zadržite dah 1,5 sekundi, pa izdišite polako 8 sekundi... Zatim ponovo zadržite dah 1,5 sekundi... Sve zajedno to traje oko 15 sekundi a čini čuda...
Dr Amen kaže i da duboko udisanje te lagano izdisanje momentalno "okida" osećanje relaksacije i opuštenosti.
On dodaje i da visoki nivoi kortizola (hormona stresa) oštećuju mozak i nabacuju salo oko stomaka tako da je "upravljanje stresom" u stvari preko potrebno.
Vežba sa disanjem ne samo da smiruje nego i bistri misli.
Ako ovo ne uspe...
Doktor kao distrakciju od stresa savetuje i kratku ali jaku fizičku aktivnost poput sklekova, skokova koja odmah podstiče lučenje hormona sreće kao i momentalno skretanje misli s onog što vas muči a što može da se učini skretanjem pažnje na razgovor s prijateljem, čitanjem, nekom drugom aktivnošću koja će zaokupiti misli...
Kurir.rs/Fox news