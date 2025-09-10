Slušaj vest

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, dok će posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima biti mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni, posle podne i uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, a tokom noći i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura će se kretati od 12 stepeni do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, a kasno posle podne, uveče i tokom noći povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni, posle podne i uveče u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od 18 stepeni do 20 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen.

Do kraja sedmice promenljivo s kišom i pljuskovima s grmljavinom

Do nedelјe (14.09.) promenlјivo oblačno, toplo i nestabilno sa lokalnom pojavom kiše i plјuskova sa grmlјavinom, a samo još u četvrtak u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i olujnim jugoistočnim vetrom.

Od ponedeljka nova promena

Početkom sledeće sedmice (od 15.09.) pretežno sunčano i umereno toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo ispod i oko 30 stepeni.

Screenshot 2025-09-10 105540.jpg
Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza

Nepovolјna biometeorološka situacija za hronično obolele. Oprez se savetuje osobama sa respiratornim i psihičkim tegobama, a posebno reumatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i bolova u mišićima. Adekvatna zaštita od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora se preporučuju svima.

Kurir.rs

