Stručnjaci upozoravaju da se izbegava kontakt s vodom kada grmi

Vremenski fenomen suvih oluja sve je veće iznenađenje i predstavlja meteorološki fenomen. Suve oluje bez kiše, sa mračnim nebom i grmljavinom, vodeći su prirodni uzrok šumskih požara u svetu.

Oluje nastaju kao posledica poremećaja u atmosferi, praćene su jakim udarima vetra. Jačina im je različita, od malih fenomena poput tornada do ogromnih sistema kao što su tropski cikloni, peščane oluje.

Bure baruta

Fenomen suvih oluja je pogrešno i površno shvaćen, a predstavlja ozbiljan vremenski kolaps.Obično oluju prate i jake grmljavine i munje koje paraju nebo bljeskom svetlosti, ali karakteristika suvih oluja je da nema nijedne kapi kiše.Tamni oblaci se nadvijaju nad tlom koje je prilično zagrejano od visokih vrednosti temperatura, ali očekivani pljusak izostane.

Vremenski uslovi i olujno nebo podsećaju na scenario naučno-fantastičnog filma, ali zbog nedostatka kiše, suve oluje su jedan od vodećih prirodnih uzroka nastanka šumskih požara u svetu. U kombinaciji sa sve češćim i intenzivnijim toplotnim talasima izazvanim klimatskim promenama, pretvaraju velika prostranstva planete u bure baruta kome je potrebna samo varnica.

Crno nebo nad gradom Foto: Shutterstock

Sa stanovišta atmosferske fizike, sve oluje su u početku "vlažne" pojave jer se stvara kondenzacija vodene pare koja donosi padavine. Ali je fenomen šta se dešava sa tom kišom dok ona ne padne na tlo, gde ona nestaje.

Savršeno gorivo za suve oluje

U suvoj oluji, padavine koje se formiraju u gornjim slojevima na svom putu ka tlu nailaze na sloj izuzetno suvog i toplog vazduha u nižim i srednjim slojevima. Ova „nevidljiva barijera" uzrokuje da kapi kiše ili kristali grada potpuno ispare pre nego što mogu da dosegnu tlo.

Tako se stvara vizuelna zavesa padavina koje praktično vise u podnožju oblaka, ali pre nego što stignu do tla nestaju u vazduhu. Ovaj fenomen naziva se i kiša duhova, koja ukazuje na potencijalno opasne oluje.

Ovu vrstu oluja karakterišu grmljavine sa intenzivnim munjama, malo ili bez površinskih padavina.

Odnos između suvih oluja i toplotnih talasa nije samo meteorološka slučajnost, već opasna sinergija koja stvara savršene uslove za prirodne katastrofe velikih razmera.