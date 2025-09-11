Slušaj vest

Učenik Srednje mešovite škole u Golubovcima, u Crnoj Gori, pretučen je neposredno uz ogradu školskog dvorišta, dok je pokušavao da uđe u autobus.

Njegova majka tvrdi da je dete pretrpelo ozbiljne povrede i veliki stres, a da škola pokušava da umanji odgovornost.

Dete je, kaže majka, napadnuto na samom izlazu iz škole Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Dete koje je napadnuto u srednjoj mešovitoj školi u Golubovcima je moj sin. Zadobio je teške telesne povrede i pretrpeo veliki stres - napisala je ona na mreži X.

Pored nasilja posebno je uznemirilo to i što direktor škole nije kontaktirao porodicu, već je ona njega pozvala.

- Izjava direktora, koji me nije ni kontaktirao, da se incident, kako ga on naziva, desio van školskog dvorišta, i kao roditelja i kao čoveka me povređuje. Postoji snimak, koji ja posedujem, na kome se vidi da mog sina tuku od samog izlaza iz dvorišta, uz samu ogradu, dok pokušava da uđe u autobus - navela je.

Majka podseća da je škola zakonski dužna da vodi računa o učenicima, bez obzira na to gde se fizički nalaze.

- Po zakonu organ starateljstva kome je dete povereno na čuvanje je obavezan da vodi računa o detetu. Da li ljudska, moralna i profesionalna odgovornost prestaje čim dete napravi korak izvan dvorišta? Ili vas je strah tužbe i javne osude, jer znate da snimak neću objaviti zbog svog deteta, pa birate da branite sebe pre nego da pokažete ljudski i profesionalni odnos? - napisala je ona.

Kritikovala je i razrednu starešinu, za koju tvrdi da je sinu poslala poruku pretećim tonom, umesto da pita za njegovo zdravstveno stanje.

- Tužbu ću svakako podneti, pa neka nadležni cene gde počinje, a gde se završava vaša profesionalna odgovornost, a što se ljudskog tiče bojim se da tu i vi i razredni starešina koja pretećim tonom mom sinu u glasovnoj poruci govori da "ne sme da se revanšira" umesto da pita kako je - slika je ljudske i moralne odgovornosti - kaže ona dodajući da je "dete onesposobljeno da pođe u školu, a kamoli da ide na revanš".

Ipak, majka se zahvalila Kliničkom centru Crne Gore i Upravi policije na "ljudskom i profesionalnom odnosu" prema njenom detetu i porodici.

Ovaj slučaj pokrenuo je ponovo temu vršnjačkog nasilja i odgovornosti škole Foto: Shutterstock, Ilustracija

Ovaj slučaj je izazvao brojne komentare na društvenoj mreži X kako crnogorskih tako i naših državljana, jer je ponovo otvorio pitanje vršnjačkog nasilja i odgovornost institucija.

- Nadam se da ce svi biti kažnjeni, a vašem detetu, a i vama želim brz oporavak, da zauvek ostane iza vas i da se nikad ne ponovi - napisala je jedna Ana.

- Nikad ne smijemo pristati da nasilje postane normalnost - Nikad! Nema milosti prema onima koji zatvaraju oči i peru ruke od odgovornosti za živote naše dece - dodao je jedan sugrađanin.