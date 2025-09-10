Slušaj vest

Vlasnik je pse odveo u pansion za pse "Zen" na čuvanje, pod izgovorom da ide sa porodicom na odmor. Međutim, kada je vreme za preuzimanje prošlo, nije se javio. Bez najave, bez izvinjenja - samo poruka: "Udomite ih."

Nažalost, kako nam je rekla Sunčica Tasić iz ovog pansiona, to nije usamljen slučaj.

Vlasnici su pse ženku staforda (4 godidne) i dobermana (3) doveli u pansion 12. jula. Dogovor je bio da po Čeri i Valtera dođu 29. jula, međutim nisu se pojavili, a ni odgovarali na poruke.

Čeri i Valter Foto: Printscreen/Instagram

- Prvih nekoliko dana smo se čuli slali mu slike, posle pet dana je prestao da se javlja, mi smo mislili da se nešto desilo. Ostavio je kontakt svoje žene koja je na putu sa njim, oni su rekli da su otuputovali, poslao je kartu navodno Beograd-Moskva. Trebalo je da dođu po pse 29. jula, ali su prestali da se javljaju, čak nisu isporučivane poruke na vajberu, ali nema logike da ne pitaju za pse - priča Sunčica za Kurir.

Sunčica je vlasnika, koji je inače Rus, pronašla na Instagramu i kontaktirala njegove prijatelje.

- Jedan je rekao da je navodno u bolnici. Na kraju je moja sestra poslala mejl, jer zbog posla sigurno moraju da se ulogiju. Samo je napisao da sledećih 6 meseci oni ne mogu da dođu u Srbiju jer imaju neke probleme i da pse udomimo - šokirala se Sunčica.

Ostavio ih vlasnik Foto: Printscreen/Instagram

Ona i njena sestra ponudile su ovom vlasniku brojne opcije.

- Čak smo ponudile i da ih čuvamo besplatno šest meseci dok se oni ne vrate. Poslale smo mu tri mejla. Čak smo mu rekle i da ćemo ih prijaviti. Oni su se lepo brinuli o psima, šta se desilo, nemam pojma. I to je bilo samo "Udomite ih" i više ni glasa, čekali smo i da se mi emotivno smirimo i sad smo oglasili pošto po Zakonu o dobrobiti životinja pansion, ukoliko se vlasnik ne pojavi u roku od 15 dana, postaje vlasnik psa i kreće se u proceduru udomljavanja - navela je Sunčica.

Prijavili su vlasnika policiji, komunalnoj policiji, Veterini Beograd...

- Mi smo se vezali za te pse, ali to su psi koji su živeli u stanu, ne možemo ih u čopor, imali su sve, sad odjednom nemaju. Veseli su oni, maze se. Nažalost ovo nije prvi slučaj, ljudi ostavljaju pse. Evo imamo jednog psa koji je sa nama pet godina, potom tip iz Crne Gore otišao u Samou, rekao vratiće se po pse, evo godinu dana su kod nas dva njegova psa, sada ćemo morati i njih da udomimo - priča sagovornica Kurir.

Inače Rus koji je ostavio dva psa platio je samo avans.