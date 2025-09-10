Slušaj vest

U protekla tri meseca u saobraćaju je poginulo 138 osoba - 25 odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević rekao je za RTS da je 16-oro dece poginulo na putevima prošle godine, a ove godine sedmoro dece.

Od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo je 316 osoba (11 odsto manje u odnosu na 2024), a povređeno 12.513.

Zona škole je jasno označena saobraćajnim znakom Foto: Shutterstock

Iz MUP-a najavljuju nastavak kampanje "Karavan bezbednosti" koji će pored gradova u Srbiji posetiti Doboj, Banjaluku i Istočno Sarajevo, kao rezultat dobre saradnje sa MUP-om Republike Srpske. A 18. septembra najavljuju, povodom Evropskog dana bez poginulih u saobraćaju, pojačanu kontrolu saobraćaja.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević rekao je da je frapantno da je 16-oro dece poginulo prošle godine, ove godine sedmoro dece na našim putevima i sva deca su poginula kao putnici u vozilu, što govori o tome da i dalje svest nije na dovoljnom nivou da na pravilan način prevozimo decu.

- Dao bih samo parametar u odnosu na prošlu školsku godinu kada smo za 30 dana imali gotovo 20.000 otkrivenih prekršaja. Ono što je takođe zastrašujuće, imali smo 266 vozača koji su upravljali vozilom u zonama škola pod dejstvom alkohola, a čak 12 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci - kazao je Lakićević:

Načelnik saobraćajne policije Slaviša Lakićević Foto: Petar Aleksić

- Takođe smo imali 40 vozača od ovih 266 koji su upravljali vozilom sa preko 1,20 promila alkohola u zonama škola. To je stvarno zabrinjavajuće. Mi kao društvo treba da se zapitamo šta se to dešava sa ljudima koji u zonama škola, gde znaju da mogu da istrače deca, voze pod dejstvom alkohola ili još gore, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci!