Istraživanja pokazuju da električne rerne u prosečnom domaćinstvu mogu godišnje potrošiti i do 224 kilovata što ih svrstava u najveće takozvane "gutače električne energije". Koji kućni aparati pored rerni su najveći potrošači električne energije, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrio je električar Branko Zrnić.

- Rerne nisu najveći potrošači, već oni koji najduže rade, a to su bojleri. Da bi prvilno koristili uređaje moramo dobiti informacije od naših majstora. Ljudi su neodgovorni i neće da čuju savete koji im idu u prilog. Ujutru kad ustanite pipnite desnu cevku, ona mora biti hladna, a ne topla. Ako je topla, zovite majstora da vam to dovede u red.