Srbija godinama unazad ima sve veći problem sa nedostatkom pedijatara, a posla je sve više, što stvara preopterećenost u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dr Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije, izjavio je da je situacija dostigla kulminaciju i da država mora kao prioritet da postavi zdravstvenu zaštitu dece.

Najčešći razlozi za nedostatak pedijatara su odlazak u privatnu praksu, inostranstvo, kao i sve manje interesovanje za specijalizacijom zbog položaja i zarada. Dodatan problem je što je blizu trećine pedijatara starije od 55 godina, pa čak i lekari iz penzije pokušavaju da nadomeste taj manjak.

Udruženje pedijatara Srbije na problem nedostataka pedijatara ukazuje još od 2010. godine.

Dr Georgios Konstantinidis za RTS kaže da godinama upozoravaju na problem, ali jesada situacija kulminirala, jer država nema dugoročne planove, pa je problem postao hroničan.

- U vreme globalizacije znanje je postalo roba, ali i zdravlje, pa lekari odlaze tamo gde će imati materijalnu satisfakciju. Fali nam strateški dokument koji će definisati prioritete, a zdravstvena zaštita dece je jedan od tih - ističe Konstantinidis.

Prema njegovim rečima, problem su i neatraktivnost rada u državnoj službi i specijalizacija koja ne donosi prihode čak i kada se radi u privatnoj praksi.

U ovom trenutku, u 16 zemalja EU koje vode preciznu statistiku, jedan pedijatar vodi oko 800 pacijenata, dok u Srbiji imamo između 1.500 i 1.600 pedijatara, odnosno otprilike jednog pedijatara na 1.700 dece.

