Letovanje jedne porodice iz Srbije u Grčkoj pretvorilo se u dramu kada je jedna Danica doživela nesreću i zadobila ozbiljnu povredu kuka.

Ona se trenutno nalazi u bolnici u Poligirosu, gde joj je za danas zakazana operacija, a porodica apeluje na sve ljude dobre volje da pomognu davanjem krvi.

Nersećna žena trenutno se nalazi u gradu Poligiros i čeka operaciju/Ilustracija Foto: Shutterstock

Na Fejsbuk grupi Grčka info njen sin Zoran uputio je molbu:

- Treba mi tri dobrovoljna davaoca krvi. Moja majka je polomila kuk u Pefkohoriju i sutra bi trebalo da se operiše u Poligirosu. Nije bitna krvna grupa. Hvala - napisao je on.

U drugom apelu navodi se da je važno da dobrovoljni davaoci dodu na kliniku u Poligirosu 10. septembra u 9 sati radi provere i davanja krvi.

- Molim sve ljude zdravstveno sposobne i dobre volje da, ako žele da pomognu, budu na klinici u zakazano vreme. Neka Bog pomogne i onima koji mogu i onima koji ne mogu da se odazovu pozivu - stoji u poruci.

Zoran je naglasio da krvna grupa nije presudna:

- Nije bitna krvna grupa, njima je važno da popune broj. Ja sam u Srbiji i pokušavam nekako da im pomognem dole. Jednu osobu su već našli.

Porodica zamolila sve koji mogu da daju krv da dođu u bolnicu/Ilustracija Foto: Shutterstock

Ovaj slučaj podsetio je ponovo koliko letovanje, pored lepih trenutaka, može doneti i neočekivane probleme.

Nesreće, bolesti i povrede daleko od kuće posebno su teške kada se dogode u inostranstvu.

Zato stručnjaci apeluju da putnici uvek vode računa o bezbednosti, budu oprezni tokom odmora i ne zaborave važnost putnog osiguranja, koje u ovakvim situacijama može biti presudno.

