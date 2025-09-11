Slušaj vest

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji izolovano mogu biti i izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar, i sa većom verovatnoćom pojave nepogode u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U planinskim predelima duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar, u Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, posle podne i uveče u slabljenju.

U ostalim predelima vetar će uglavnom biti slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 24, a najviša od 25 do 30 stepeni.

Foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U prvom delu dana će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče oslabiti. Najniža temperatura biće od od 20 stepeni do 22, a najviša oko 26 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog kiše i grmljavine. U Bačkoj, Banatu, Beogradu i istočnoj Srbiji je zbog ovih pojava upaljeno žuto upozorenje. Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

U Srbiji će u petak i subotu biti delimično razvedravanje - u većini mesta će biti suvo uz duže sunčane intervale, dok će uz promenljivu oblačnost, kratkotrajna kiša u petak biti moguća tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u subotu na istoku Srbije. U nedelju će biti novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Padavine će prestati do ponedeljka U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza