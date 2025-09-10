Slušaj vest

Poslednjih dana porastao je broj zaraženih Korona virusom. U institutu "Batut" kažu da je registrovano stotinak slučajeva. Reč je o blagim manifestacijama ali posebno moraju da budu oprezni hronični bolesnici.

Milanko Šekler Foto: Kurir Televizija

Na ovu tmeu za Kurir televiziju govorili su doktor Milanko Šekler, virusolog, kao i doktor Miljko Ristić, kardiolog.

Šekler: Virus se lako prenosi, simptomi su neprimetni

Šekler kaže da Korona podeća na svoje prisustvo one koji se stručno ne bave ovom oblasti, ali oni koji se bave znaju šta se dešava i koliko je virus pristuan:

- Mnogo novinara me tada pitalo kada će se ovo završiti i ja sam govorio mnogo brže nego što možete da zamislite. Vidite sami da poslednje dve godine uopšte ne pričamo o tome, ali Korona je tu, ona je došla da ostane - kaže Šekler.

On dodaje da sada postoji ravnoteža gde se ovaj virus lako prenosi ali ne izaziva jake simptome, što je povezano i sa time što mnogo ljudi sada ima hibridni imunitet:

LAKO SE PRENOSI, MOŽDA NI NE ZNATE DA STE ZARAŽENI Virusolog i kardiolog o skoku broja zaraženik od Korona virusa: Ove grupe ljudi su sada ugrožene Izvor: Kurir televizija

- Ogroman broj ljudi je preboleo ili je vakcinisan, ili oba. Sada se Korona uzalud tvrdi da bude patogenija i jača, ono što sada imamo su praunučići omikrona koji su promenili sebe dovoljno da mogu sada da naude onima koji su samo par puta preboleli ili su samo par puta vakcinisani tokom godina - dodaje Šekler.

Šekler kaže da su simptomi gotovo neprimetni i jedino mogu da ugroze hronične bolesnike i ljude sa slabijim imunim sistemom.

Ristić: Virusi utiču i na srce i pluća

Oni koji su preživeli najteža stanja svedoče o ozbiljnosti ove pošasti. Međutim, i oni koji su imali blage simptome, danas se suočavaju sa trajnim posledicama.

- Pokazalo se da virusi napreduju kardiovaskularnim i respiratornim sistemom, srce, pluća i krvni sudovi. Srce i pluća nisu jedan organ ali su u neposrednoj vezi, pa se svako obolenje održava i na suseda, odnosno na srce ili pluća - kaže Ristić.

Miljko Ristić Foto: Kurir Televizija

On dodaje da je retkost da neko preleži virus ali nema dejstva na kardiovaskularni i respiratorni sistem.

- Ovo je preiod u godini kada su virusi prisutniji i karakteristični za podnevlje u kom živimo. Kada nailazi jesen treba obratiti pažnju na respiratorne viruse, jer tako ulaze u naš sistem - kaže RIstić.

Ristić kaže da viruse od alergije možemo razlikovati od virusa tako što su virusi uvek praćeni povišenom telesnom temperaturom.

- Treba pratiti izveštaje medicinskih struka i primeniti vakcinu za neku novu vrstu virusa ukoliko je ona pristupačna jer oni postaju modifikovani - kaže Ristić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs