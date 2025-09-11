Slušaj vest

Za mnoge iz Srbije i regiona letnji meseci ne znače samo odmor, već i priliku za ozbiljnu zaradu.

Rad u sezoni na Jadranu već godinama privlači hiljade ljudi, a iskustva pokazuju da pored napornog tempa ovaj posao donosi i značajne prednosti - od uštede novca do života na moru.

Žena sedi na steni koja je u moru
Bojana već nekoliko godina radi preko sezone u Hrvataskoj Foto: Tik Tok Printscreen/bojana_iz_vijetnama

Bojana, devojka koja već nekoliko sezona radi u Hrvatskoj, izdvojila je pet stvari koje, kako kaže, najviše voli u vezi sa ovim poslom.

Celo leto na moru

- Ljudi plaćaju dosta da dođu ovde na sedam dana, a ja sam ovde celo leto. Ne stignem uvek do plaže, ali znam da mogu. I da samo gledam u more - bolje je nego da gledam u zgrade - navela je ona na Tiktoku bojana_iz_vijetnama.

Pare na gomili

Najveća motivacija su finansije.

hrvatsko-primorje.jpg
Posle sezone imaš na računu par hiljada evra Foto: Shutterstock

- Posle sezone imaš na računu par hiljada evra koje su samo tvoje. Osećaj slobode kada znaš da imaš svoju rezervu je neprocenljiv. Lakše je planirati život i ne moraš da radiš bilo kakav posao kod kuće - dodala je.

Smeštaj i hrana - besplatni

Radnici uglavnom imaju obezbeđen smeštaj i obroke.

- Nije luksuz, ali imaš krevet, toalet i menzu. Najvažnije - ne plaćaš kiriju ni račune, a lokacija je obično blizu plaže.

Blizina i mentalitet

Još jedna prednost je što je Hrvatska blizu.

- Ako imaš svadbu ili neko neplanirano dešavanje, lako odeš kući i vratiš se. A mogu i tvoji da dođu u posetu.

Mentalitet je, dodaje, isti: "Isti jezik, ista muzika, ista hrana. Kapiramo se lako."

Međutim, ljude je u komentarima najviše zanimalo koliko zapravo može da se zaradi i da li si zaista miran nekoliko meseci nakon sezone.

Oni koji su radili u Hrvatskoj potvrdili su da je zarada ozbiljna.

konobarr.jpg
Plata konobara je najmanje 1.500 evra, a bakšiš često bude i bolji Foto: Shutterstock

- Nema konobara ispod 1.500 evra, a bakšiša ima više nego plate. Tako da dobar konobar za tri meseca na dobroj lokaciji može da uzme i 10.000 evra - navodi Matej, jedan od sezonskih radnika.

Ali nije sve idealno

U komentarima su se javili i oni koji su radili na hrvatskom primorju, ali nisu imali baš idealna iskustva.

Oni su podsetili da sezona ume da iscrpi.

- Radiš kao konj, posle smene ne možeš ni jesti od umora, a ako odeš na plažu - zaspaćeš. Da ne pominjem one koji imaju porodicu - napisao je jedan bivši sezonski radnik.

Ipak, za većinu prednosti prevagu odnosi - plata. Jer kada posle tri meseca na računu ostane nekoliko hiljada evra, mnogima se, kako Bojana kaže, "posle sezone promeni ceo život".

