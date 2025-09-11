Dobar konobar za tri meseca u Hrvatskoj može da uzme i 10.000€: Bojana ispričala dobre strane sezonskog posla, ali nije sve idealno!
Za mnoge iz Srbije i regiona letnji meseci ne znače samo odmor, već i priliku za ozbiljnu zaradu.
Rad u sezoni na Jadranu već godinama privlači hiljade ljudi, a iskustva pokazuju da pored napornog tempa ovaj posao donosi i značajne prednosti - od uštede novca do života na moru.
Bojana, devojka koja već nekoliko sezona radi u Hrvatskoj, izdvojila je pet stvari koje, kako kaže, najviše voli u vezi sa ovim poslom.
Celo leto na moru
- Ljudi plaćaju dosta da dođu ovde na sedam dana, a ja sam ovde celo leto. Ne stignem uvek do plaže, ali znam da mogu. I da samo gledam u more - bolje je nego da gledam u zgrade - navela je ona na Tiktoku bojana_iz_vijetnama.
Pare na gomili
Najveća motivacija su finansije.
- Posle sezone imaš na računu par hiljada evra koje su samo tvoje. Osećaj slobode kada znaš da imaš svoju rezervu je neprocenljiv. Lakše je planirati život i ne moraš da radiš bilo kakav posao kod kuće - dodala je.
Smeštaj i hrana - besplatni
Radnici uglavnom imaju obezbeđen smeštaj i obroke.
- Nije luksuz, ali imaš krevet, toalet i menzu. Najvažnije - ne plaćaš kiriju ni račune, a lokacija je obično blizu plaže.
Blizina i mentalitet
Još jedna prednost je što je Hrvatska blizu.
- Ako imaš svadbu ili neko neplanirano dešavanje, lako odeš kući i vratiš se. A mogu i tvoji da dođu u posetu.
Mentalitet je, dodaje, isti: "Isti jezik, ista muzika, ista hrana. Kapiramo se lako."
Međutim, ljude je u komentarima najviše zanimalo koliko zapravo može da se zaradi i da li si zaista miran nekoliko meseci nakon sezone.
Oni koji su radili u Hrvatskoj potvrdili su da je zarada ozbiljna.
- Nema konobara ispod 1.500 evra, a bakšiša ima više nego plate. Tako da dobar konobar za tri meseca na dobroj lokaciji može da uzme i 10.000 evra - navodi Matej, jedan od sezonskih radnika.
Ali nije sve idealno
U komentarima su se javili i oni koji su radili na hrvatskom primorju, ali nisu imali baš idealna iskustva.
Oni su podsetili da sezona ume da iscrpi.
- Radiš kao konj, posle smene ne možeš ni jesti od umora, a ako odeš na plažu - zaspaćeš. Da ne pominjem one koji imaju porodicu - napisao je jedan bivši sezonski radnik.
Ipak, za većinu prednosti prevagu odnosi - plata. Jer kada posle tri meseca na računu ostane nekoliko hiljada evra, mnogima se, kako Bojana kaže, "posle sezone promeni ceo život".