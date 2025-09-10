Slušaj vest

U Srbiji živi i radi mnogo neprimetnih, a velikih heroja, koji svojim delima potvrđuju da su dobri ljudi najveće bogatstvo . Jedna od takvih je i Čačanka Miroslava Stevanović, najstarija volonterka Moravičkog okruga, sa višedecenijskim radom u Narodnoj kuhinji.

Ona više od 20 godina pomaže bolesnim i ugroženim sugrađanima, a svaki dan je od ranog jutra u Narodnoj kuhinji koja je sastavni deo njenog života:

- Volim da pomognem i treba pomoći ljudima. Ovde ima i starih, bolesnih i mladih, lepu priču imamo, lepu komunikaciju, saslušamo ih, nasmeju se i odavde odu nasmejani. Lepo je kada nekoga nasmejete - kaže Miroslava.

Ona svakodnevno korisnicima pruža ne samo kuvani obrok, već i lepu reč, veru i sigurnost:

- Niko ovde nije došao iz besa, morate da imate lepu komunikaciju i lepo prići ljudima. Treba da odu odavde zadovoljni, d aim dan bude lepši - kaže Miroslava.

Radosav Sekulić, korisnik Narodne kuhinje rekao je o najstarijoj volonterki za Kurir:

- Previše je dobra žena. I žena i radnica, volonterka. Bolja je od svih, verujte mi, nikada pa ni onda nije nervozna, a ovde dolaze razni ljudi, sa raznim prohtevima i zahtevima - kaže Radosav.

Milun Simović, korisnik Narodne kuhinje rekao je dok je uzimao obrok:

- Najbolja je, odlična, nije pakosna to je važno. Uvek nas dočeka sa osmehom - kaže Simović.

Svi u Crvenom krstu su ponosni na svoju vrednu i plemenitu volonterku:

- Ona volontira u Crvenom krstu više od dve decenije. Moram reći daje njen pokojni suprug volontirao 30 godina u Crvenom krstu. Iz porodice Stevanović je pola veka volontirana i poklonjenog vremena, ljubavi, pažnje, empatije poklonjeno građanima Čačka - kaže Nataša Cvijanović, sekretar "Crveni krst".

Svakog jutra Miroslava ustaje u pet, popije kafu i kreće u Crveni krst, vedra i nasmejana, a Crveni krst će uz podršku medija pokrenuti inicijativu da se njen humanitarni rad nagradi uz posthumno priznanje njenom suprugu.

