PORODICA STEVANOVIĆ POKLONILA 50 GODINA "CRVENOM KRSTU" Miroslava svaki dan najugroženijim građanima da osmeh i obrok: Njen muž volontirao je tri decenije
U Srbiji živi i radi mnogo neprimetnih, a velikih heroja, koji svojim delima potvrđuju da su dobri ljudi najveće bogatstvo . Jedna od takvih je i Čačanka Miroslava Stevanović, najstarija volonterka Moravičkog okruga, sa višedecenijskim radom u Narodnoj kuhinji.
Ona više od 20 godina pomaže bolesnim i ugroženim sugrađanima, a svaki dan je od ranog jutra u Narodnoj kuhinji koja je sastavni deo njenog života:
- Volim da pomognem i treba pomoći ljudima. Ovde ima i starih, bolesnih i mladih, lepu priču imamo, lepu komunikaciju, saslušamo ih, nasmeju se i odavde odu nasmejani. Lepo je kada nekoga nasmejete - kaže Miroslava.
Ona svakodnevno korisnicima pruža ne samo kuvani obrok, već i lepu reč, veru i sigurnost:
- Niko ovde nije došao iz besa, morate da imate lepu komunikaciju i lepo prići ljudima. Treba da odu odavde zadovoljni, d aim dan bude lepši - kaže Miroslava.
Radosav Sekulić, korisnik Narodne kuhinje rekao je o najstarijoj volonterki za Kurir:
- Previše je dobra žena. I žena i radnica, volonterka. Bolja je od svih, verujte mi, nikada pa ni onda nije nervozna, a ovde dolaze razni ljudi, sa raznim prohtevima i zahtevima - kaže Radosav.
Milun Simović, korisnik Narodne kuhinje rekao je dok je uzimao obrok:
- Najbolja je, odlična, nije pakosna to je važno. Uvek nas dočeka sa osmehom - kaže Simović.
Svi u Crvenom krstu su ponosni na svoju vrednu i plemenitu volonterku:
- Ona volontira u Crvenom krstu više od dve decenije. Moram reći daje njen pokojni suprug volontirao 30 godina u Crvenom krstu. Iz porodice Stevanović je pola veka volontirana i poklonjenog vremena, ljubavi, pažnje, empatije poklonjeno građanima Čačka - kaže Nataša Cvijanović, sekretar "Crveni krst".
Svakog jutra Miroslava ustaje u pet, popije kafu i kreće u Crveni krst, vedra i nasmejana, a Crveni krst će uz podršku medija pokrenuti inicijativu da se njen humanitarni rad nagradi uz posthumno priznanje njenom suprugu.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs