Kurir televizija je, prema zvaničnim rezultatima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 9. septembra bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa, na totalu i u ciljnoj grupi (gledaoci od 18 do 49 godina starosti).

Kurir televizija nastavlja da beleži uspeh u gledanosti, krojeći program po meri gledalaca, pažljivim odabirom sadržaja - emisija iz sopstvene produkcije, kao i serijskog programa.

Sulejmen Veličanstveni krenuo je u osvajanje domaće publike, od 8. septembra. Ovu seriju emitujemo svakog dana u nedelji od 20.50. A od danas, nova hit serija, svakog radnog dana od 15h - “Zauvek tvoj”. Prvi put pred gledaocima u Srbiji!

Među informativnim emisijama juče se izdvojila emisija “NI 5 NI 6”, autorke i voditeljke Jovane Grgurević.

Hvala na poverenju, draga publiko! Nastavljamo da osluškujemo vaše želje i da isporučujemo sadržaje po vašem ukusu.