Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji se priprema, a očekuje se da će doneti strože kazne i nove mere!

Među ključnim novinama u novom zakonu predviđeno je trajno oduzimanje vozila za najteže prekršioce.

Glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs Željko Regoda istakao je da konačan predlog zakona još uvek nije završen, kao i da do kraja septembra građani imaju prilike da pošalju i svoje predloge koji će možda sugerisati nadležnima šta treba promeniti ili uvesti u zakon.

Razmatra se uvođenje dodatne kazne Foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

- Jedna od tema o kojoj se raspravlja još uvek i u kojoj nije postignut konačan stav jeste da se uvede dodatna kazna za nekorišćenje sigurnosnog pojasa koja bi, osim za samog putnika koji nije vezao pojas, bila i za vozača - naveo je Regoda.

Željko Regoda Foto: TikTok

Snimak je objavljen na Tiktok nalogu njegovog portala.

Osim putnika, kazna čeka i vozače Foto: Shutterstock

- Dakle, vozač bi bio odgovoran zato što se neki od njegovih putnika nije vezao. Znači, i putnik koji se nije vezao, i vozač bi morali da plate kaznu - naglasio je.

U Srbiji, kazna za nevezivanje sigurnosnog pojasa za vozača i putnike je 10.000 dinara. Ukoliko se ova mandatna kazna plati u roku od osam dana, može biti umanjena na 5.000 dinara. Ova novčana kazna se izriče na licu mesta i odnosi se i na prednja i na zadnja sedišta automobila.