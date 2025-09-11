Slušaj vest

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji se priprema, a očekuje se da će doneti strože kazne i nove mere!

Među ključnim novinama u novom zakonu predviđeno je trajno oduzimanje vozila za najteže prekršioce.

Glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs Željko Regoda istakao je da konačan predlog zakona još uvek nije završen, kao i da do kraja septembra građani imaju prilike da pošalju i svoje predloge koji će možda sugerisati nadležnima šta treba promeniti ili uvesti u zakon.

saobracajci-saobracajna-policija-pojas-sigurnosni.jpg
Razmatra se uvođenje dodatne kazne Foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

- Jedna od tema o kojoj se raspravlja još uvek i u kojoj nije postignut konačan stav jeste da se uvede dodatna kazna za nekorišćenje sigurnosnog pojasa koja bi, osim za samog putnika koji nije vezao pojas, bila i za vozača - naveo je Regoda.

IMG_7376.jpg
Željko Regoda Foto: TikTok

Snimak je objavljen na Tiktok nalogu njegovog portala.

Pojas automobil vezivanje pojasa
Osim putnika, kazna čeka i vozače Foto: Shutterstock

- Dakle, vozač bi bio odgovoran zato što se neki od njegovih putnika nije vezao. Znači, i putnik koji se nije vezao, i vozač bi morali da plate kaznu - naglasio je.

U Srbiji, kazna za nevezivanje sigurnosnog pojasa za vozača i putnike je 10.000 dinara. Ukoliko se ova mandatna kazna plati u roku od osam dana, može biti umanjena na 5.000 dinara. Ova novčana kazna se izriče na licu mesta i odnosi se i na prednja i na zadnja sedišta automobila.

Ne propustiteDruštvoZATVOR I ZBOG KORIŠĆENJA MOBILNOG TOKOM VOŽNJE! Čak 30.000 ljudi lane izabralo robiju umesto novčane kazne! Evo koliko vredi dan!
xxx01-news1-vladimir-sporcic.jpg
BeogradBEOGRAĐANIN SNIMLJEN KAKO TELEFONIRA ZA VOLANOM: Stigla kazna, pa se uhvatio za glavu! Postavlja se još 8.000 kamera širom Srbije
profimedia0390635761-telefon.jpg
DruštvoAngelina kažnjena sa 350 evra u Grčkoj: Policija joj oduzela i dozvolu za ovaj prekršaj tokom vožnje!
Grčka policija pojas
DruštvoPOLICIJA ŠIROM SRBIJE SANKCIONISALA VIŠE OD 7.000 VOZAČA - Ovo je razlog zbog čega su građani dobili kazne: "To je samo jedan od uzroka saobraćajnih nesreća"
420368.00_04_35_05.Still010.jpg

U toki izrada nacrta novog zakona vezanog za korišćenje sigurnosnog pojasa - uskoro nove izmene za vozače i mnogo rigoroznije mere bezbednosti? Izvor: Kurir televizija