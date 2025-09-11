Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva 11. septembra obeležava Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, velikog proroka i Isusovog Preteče.

Sveti Jovan je stradao jer je javno osuđivao greh i nemoral cara Galileje Iroda Antipe, koji je živeo sa ženom svog brata. Na nagovor Irodijade, njena kći Saloma je zatražila Jovanovu glavu na tacni, pa je prorok ubijen, a njegovo telo i glava sahranjeni odvojeno.

Kasnije je, po predanju, njegova glava više puta pronalažena i čuvana u različitim mestima, ali vernicima je važnije njegovo duhovno nasleđe – poštenje, moral i borba za istinu, zbog kojih se i danas praznik obeležava sa velikim strahopoštovanjem.

Verovanja i običaji

Na ovaj dan vernici poste strogo na vodi i provode ga u molitvi.

Po narodnom verovanju, tog dana se ne jede i ne pije ništa crveno – vino, paradajz, lubenica – jer simbolizuju krv svetitelja. Ne valja koristiti nož niti seče bilo šta, u znak sećanja na njegovo stradanje. Ljudi izbegavaju i veselje, muziku i proslave, smatrajući da bi to bio greh. Dan se posvećuje miru, tišini i molitvi.