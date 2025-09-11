Slušaj vest

Jesen nam je na pragu ali leto, sudeći po temperaturama, ne odustaje. Natprosečne temperature za ovo doba godine prijaju svima onima koji uživaju u letu, ali prija nam i sama najava osveženja.

Vremensku prognozu za naredni period za Kurir televiziju izneo je Nedeljko Todorović, meteorolog RHMZ-a.

Nedeljko Todorović za Kurir otkrio kakvo nas vreme očekuje

- Pravo zahlađenje dolazi danas, uz veću pojavu oblaka i češću pojavu pljuskova i grmljavina. Pad temperatura, ako posmatramo maksimalne dnevne vrednosti biće manje za 4 do 5 stepeni u poređenju na prethodne dane. Sada i kada je sunčan dan temperatura je natprosečna, letnje su vrednosti, ali sunce je slabije pa manje greje organizam, iako se vazduh zagreje - kaže Todorović.

Todorović dodaje da će kiša smanjiti količinu polena pa i doneti olakšanje svima onima sa alergijama. Ipak, on dodaje da je pred promenu vremena najveća koncentracija polena u vazduhu. On navodi da je verovatnoća da će ljudi voditi bitku sa alergijama do polovine oktobra.

- Biće dosta lepog vremena sa povremenim naoblačenjima i kišom. Astronomsko praćenje vremena jeste po datumu i satu, ali septembar je jesenji mesec, a ovo vreme je karakteristika poznog leta. Kriterijum za letnju temperaturu je 25 stepeni, a mi smo sada imali i preko 30 stepeni - kaže Todorović.

Todorović kaže da je srednji datum za pojavu temperature od 25 stepeni za Beograd 13. oktobar, pa je velika verovatnoća da će se ovo letnje vreme nastaviti i u oktobru, sa izuzecima u obliku kišnih dana.

Todorović: Neće biti puno padavina u septembru

- Neke godine imamo više toplijih dana, nekada bude više kišnih dana. Sudeći prema svemu ne očekujemo veliku količinu padavina do kraja septembra. Možda negde lokalno, ali to su male količine kiše. Teško ćemo se izvući iz sušnog perioda još mesec ili dva - kaže Todorović.

On dodaje da će kiše koje sada očekujemo biti lokalne, bez nepogoda i neće biti dugotrajne.

- U nekim mestima neće ni biti kiše danas, više kiše će biti na zapadu nego na jugu i jugoistoku. Ponegde će biti pljuskova sa preko 20 milimetara kiše, dakle osrednje jak pljusak. Može biti i grada, ali manje izražen nego u julu i avgustu. Količina padavina će biti neravnomerna - kaže Todorović.

Todorović kaže da nas u nedelju očekuju manje izražene nepogode, ali da će u nedelju duvati jaka Košava pred same nepogode u košavskom području, dok će na jugu duvati jak jugozapadni vetar.

"Visoke temperature moguće do kraja septembra"

- Sve je izraženiji obrazac u ovom periodu godine gde je sve jači vetar pred nepogodu. U oktobru i novembru duva ona prava košava, ovo sada je topla košava - kaže Todorović.

Todorović kaže da je moguće i da nas do kraja septembra prati natprosečno topla temperatura, ali da je poslednji datum sa temperaturom od 30 stepeni u Beogradu zabeležen za 31. oktobar, pa je raspon za kraj letnjih temperatura veliki.

- Poslednji, esktremni dan za temperaturu od 25 stepeni je sredinom novembra, ali to nije uvek slučaj. Ne možemo da predvidimo ekstreme - kaže Todorović.

On kaže da za kraj septembra i početka oktobra očekuje da će nam biti potrebno slojevito oblačenje u jutarnjim i večernjim časovima, dok će za kraj oktobra biti potrebno i deblje odevanje, posebno u slučaju vetra.

