Slušaj vest

Jedan od popularnijih izraza u poslednjih nekoliko godina je detoks. U naš svakodnevni život uveli su je društvene mreže, javne ličnosti, influenseri i samozvani ekspeti za specijalne režime ishrane.

U želji da organizam oslobodimo toksina i sprečimo rizike po zdravlje, neretko nasedamo na tu priču, pa i ne pitamo koliko košta. Postoje različite vrste detoksa, ali one najpopularnije najčešće koštaju mnogo, iako se ne pokazuju kao najefektivniji.

Da li detoks metode zapravo rade? Magistar ishrane otkriva za Kurir: Mnogi su bili prevareni marketinškim trikom Izvor: Kurir televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorila je Dajana Švraka Milutinović, magistar farmacije i master ishrane.

- Kada sma bila na masteru moj profesor je to lepo rekao, to je holivudski trik koji su glumice smislile, a mi smo svi to poprimili. Ne treba da koristimo termin detoksa jer je to medicinski termin kada imamo trovanje teškim metalima ili određenim otrovima i radi se lekovima. U svakodnevnom smislu, to je smao marketinški trik - kaže ona.

Milutinović kaže da ljudi imaju organe koji se brinu o tome da toksini budu otpušteni kroz kožu, jetru i bubrege, a jetra je najvažnija:

- Jetri je glavni zadatak da oslobađa štetne materije. Mi možemo određenom ishranom ili napicima d apomognemo jetri da bolje funkcioniše, ali možemo ovim metodama izazvati kontra efekat - kaže Švraka Milutinović.

Švraka Milutinović kaže da ovi proizvodi ne mogu da čiste jetru već može da olakša njen posao u nekom trenutku, dok na duže staze to nije moguće.

- Kada od hrane imamo masnu jetru, tu ti napici ne pomažu. Jedino rešenje je izbalansirana ishrana. Ne postoje medicinske studije koje pokrivaju dokaz za bilo koju namirnicu ili način ishrane da to vrši detoks jetre ili bilo kog organa. Medicina kao nauka ne podržava termin detoksa i rađene su studije, a možda su dve pokazale bolje efekte, ipak nisu apsolutno relevatntne.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs