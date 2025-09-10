Slušaj vest

Centar Subotice, dobio je svojesvrstan muzej na otvorenom. Prolaz koji spaja ulice Matije Korvina i Đure Đakovića svedoči o prošlim vremenima i starim zanatima, a sveukupno čini nov turistički biser.

- Subotica je krajem 19. i početkom 20. veka na prvom mestu bila poznata po zanatlijama i njihovim radnjama. To je tada već bila duga tradacija koja se pojavila u drugoj polovini 18. veka. Ipak, kraj 19. veka je doneo promene jer se pojavila industrijalizacija i brza industrijska proizvodnja. Početkom 20. veka imali smo 19 industrijskih postrojenja, ali se i dalje preko 3 hiljada ljudi bavilo zanatskim poslovima - kaže Boris Tot, turistički vodič grada Subotice.

Muzej na otvorenom: Zanatska ulica Subotice oduševljava turiste Izvor: Kurir televizija

U ovoj ulici se izlog za izlogom mogu primetiti knjižare, krojačnice, radio-televizijski serviser, radnja fotografa i časovničara, a Tot dodaje:

- Kada turisti dođu, kao i građani, mogu svojim očima da vide šta su sve te zanatske rasionice proizvele. U ovoj ulici imamo muzej na otvorenom koji je besplatan i svakodnevno može da se prođe - kaže Tot.

