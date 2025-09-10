Muzej na otvorenom koji krasi Suboticu: Turisti oduševljeni zanatskom ulicom - Ovo je korak u istoriju najsevernijeg grada
Centar Subotice, dobio je svojesvrstan muzej na otvorenom. Prolaz koji spaja ulice Matije Korvina i Đure Đakovića svedoči o prošlim vremenima i starim zanatima, a sveukupno čini nov turistički biser.
- Subotica je krajem 19. i početkom 20. veka na prvom mestu bila poznata po zanatlijama i njihovim radnjama. To je tada već bila duga tradacija koja se pojavila u drugoj polovini 18. veka. Ipak, kraj 19. veka je doneo promene jer se pojavila industrijalizacija i brza industrijska proizvodnja. Početkom 20. veka imali smo 19 industrijskih postrojenja, ali se i dalje preko 3 hiljada ljudi bavilo zanatskim poslovima - kaže Boris Tot, turistički vodič grada Subotice.
U ovoj ulici se izlog za izlogom mogu primetiti knjižare, krojačnice, radio-televizijski serviser, radnja fotografa i časovničara, a Tot dodaje:
- Kada turisti dođu, kao i građani, mogu svojim očima da vide šta su sve te zanatske rasionice proizvele. U ovoj ulici imamo muzej na otvorenom koji je besplatan i svakodnevno može da se prođe - kaže Tot.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs