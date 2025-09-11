Slušaj vest

Amerikanka Iris Esprit Kanja (39) pre četiri godine došla je u sremsko selo Bingula kod Šida zbog Bojana Kanje, zaljubila se, krstila u pravoslavnoj crkvi, venčala se i ostala tu da živi.

Naučila je da radi sve seoske i poljoprivredne poslove, pa čak i da seče drva!

Ova žena je posle više decenija života u rodnoj Oklahomi, Los Anđelesu i Denveru svoj dom i ljubav pronašla u Srbiji. Tu živi sa suprugom Bojanom, posinkom i majkom Darlin, koja se penzionisala i došla kod ćerke, a ova srećna porodica uskoro očekuje i njenu tetku u gostima.

Amerikanka se zaljubila u Bojana Foto: Privatna Arhiva

- Moja prva žena je bila Afroamerikanka. Upoznao sam je preko društvenih mreža. Bili smo u braku od 2012. do 2019, a onda sam godinu dana kasnije preko Fejsbuka upoznao svoju Iris. Internet je čudo! Član sam raznih američkih grupa i tu sam primetio Iris. U avgustu 2020. sam joj poslao poruku, ona mi je odgovorila u oktobru.

Na selu živi američki život

- Dopisivali smo se, gledali po ceo dan preko video-poziva, dok ona nije odlučila da dođe u Srbiju. U to vreme trebalo je da ide u Kinu da predaje engleski, ali je odustala kada je stigla ovde u martu 2021. godine - priseća se suprug Bojan (39) i dodaje da je posle nje stigla i njena majka nakon što se penzionisala:

Amerikanka došla sa majkom da živi u na selu Foto: Privatna Arhiva

- Na početku joj je bilo jako neprijatno i čudno u selu jer, gde god smo išli, svi su gledali u nju. Počela je i polemika o tome da li mi je to nova žena ili je bivša. Ona ih je svojom energijom sve osvajala. I ovde živi svoj američki život, ustaje rano, s majkom ide da trči, sa svima razgovara. Trudi se da što više stvari nauči.

Milica i Dragica

Iris i Bojan su se venčali 15. oktobra 2024. godine, a godinu dana kasnije obavili su i crkveno venčanje.

1/6 Vidi galeriju Vredna Iris čak ima baštu, čuva koze i seče drva Foto: Privatna Arhiva

- Nekoliko meseci pre toga Iris i njena majka su se krstile u našoj Crkvi Svetog Đorđa i dobile imena Milica i Dragica. Prihvatila je našu kulturu, običaje i moju slavu Sveti Jovan. Pored toga što radi onlajn kao menadžer društvenih mreža za više kompanija i kao lajfkouč, ona sprema naša jela, ima baštu, radi sve kućne poslove, igra kolo, hrani živinu, pošto imamo patke, kokoške, koze, ovce, morke, papagaje, zečeve... Vrlo je vešta i sa motornom testerom, pa voli i da seče drva, restaurira stari nameštaj i pravi novi, a naučila je i da pravi sir - nabraja kroz osmeh Kanja.

A da joj ništa nije teško da radi, potvrđuje i Iris, koja ima želju da u Sremskoj Mitrovici otvori frizerski salon.