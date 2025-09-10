Slušaj vest

U selu Rsavci kod Vrnjačke Banje u utorak je preminula M. M. (38), prema prvim informacijama, nakon uboda stršljena, a kako Kurir saznaje od meštana, kao uzrok smrt se navodi i infarkt.

U Domu zdravlja u Vrnjačkoj Banji, gde je svekar odveo nesrećnu ženu, nismo saznali šta se desilo jer je direktorka bila na sastanku, a zaposleni su rekli da nisu nadležni.

Pojedini stanovnici sela sa kojima smo razgovarali navode da je majka dva maloletna deteta krenula po mlađe dete u vrtić i da ju je u kolima ubo stršljen.

- Ona je otišla po dete, a onda i u prodavnicu, gde je rekla da misli da ju je ujeo stršljen za vrat i ruku. Potom je došla kući i rekla svekru: "Vozi me brzo, nije mi dobro!" Dok ju je vozio do Doma zdravlja, umrla je. Strašno! Svi smo šokirani.

Drugi pak kažu da nije stršljen, već infarkt.

- Išli smo da upalimo sveću i pričali smo sa njenim svekrom i svekrvom. Kažu da je nije ubo stršljen, već da je imala infarkt. Otišla je po dete u vrtić i posle 300 metara osetila je bol u leđima, a kad je došla kući, rekla je da misli da ju je nešto ujelo. Svekru se požalila da joj je muka i da se guši. Odmah ju je stavio u kola, posle kilometar je pala na njega i izdahnula. Lekari nisu našli ubod i rekli su da je uzrok srce.

Ubod može biti opasan po život Foto: Shutterstock

Dr Radmila Šehić specijalista opšte medicine objašnjava za Kurir da stršljen napada uglavnom krajem leta i početkom jeseni jer tada sazreva voće kojim se oni hrane.

- Ubod stršljena je veoma bolan i u većini slučajeva nije koban. Protekne pojavom otoka, crvenila i utrnulosti povređenog dela tela. Uz vađenje žaoke (da se spreči resorpcija toksina), stavljanje hladnog obloga na napadnuto mesto, sve prođe za par dana bez posledica. U manjem procentu slučajeva ubod izazove anafilaktički šok po život opasno stanje.

Naročito je smrtonosan ubod u predelu vrata i grla jer nastali edem mehanički ometa disanje, a uz prisustvo otrova u krvi napadnuta osoba, još udaljena od lekara, može da smrtno strada. Istina, čovek mora da bude sklon alergijskim reakcijama da bi tako burno doživeo ubod - napominje ona.

Dr Šehić naglašava da je potrebno odmah pozvati hitnu pomoć Foto: Privatna Arhiva

Naglašava da je potrebno odmah pozvati hitnu pomoć.

- Ukoliko je zdravstvena ustanova daleko, odmah dati injekciju adrenalina, koju može i laik da aplikuje, a time spasava život ugroženog. Ko god je izložen mogućem ubodu stršljena, a pri tome je već sklon alergijskim reakcijama, u svojoj blizini neka ima ampulu adrenalina!

Da do svega toga ne bi došlo treba izbegavati boravak u voćnicima, osim ako to nije posao, ne dirati gnezda stršljena i zaštititi otvorene delove tela i izloženu kožu. Na svu sreću smrtni ishodi su retki, ali ako strada i jedna osoba i to je mnogo - navodi dr Šehić i dodaje da postoji EpiPen injekcija koja može da se kupi u apoteci.