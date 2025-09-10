Slušaj vest

Na spisku za učesće na prestiznoj obuci VCOA akademije svetske carinske organizacije (WCO) od samo 42 kandidata iz svih krajeva sveta, našao se i Milan Jelć, samostalni carinski inspektor iz Beograda, saznaje Kurir.

Ovo je veliko priznanje pre svega za Upravu carina Srbije, ali i za samog Milana Jelića, jer potvrđuje da srpski carinici rame uz rame stoje sa kolegama iz najrazvijenijih zemalja.

Foto: Privatna Arhiva

Svetska carinska organizacija (WCO) od 2014. godine organizuje VCOA obuke, a poziv da nominuju kandidate dobijaju sve zemlje članice - njih više od 180. Najpre se kandidati biraju na nacionalnom nivou, a zatim WCO vrši konačni odabir. Za 22. sesiju, koja ce trajati od 15. septembra do 19. decembra 2025. godine, izabrano je samo 42 učesnika.