Na spisku za učesće na prestiznoj obuci VCOA akademije svetske carinske organizacije (WCO) od samo 42 kandidata iz svih krajeva sveta, našao se i Milan Jelć, samostalni carinski inspektor iz Beograda, saznaje Kurir.

Ovo je veliko priznanje pre svega za Upravu carina Srbije, ali i za samog Milana Jelića, jer potvrđuje da srpski carinici rame uz rame stoje sa kolegama iz najrazvijenijih zemalja.

Screenshot 2025-09-10 153745.png
Foto: Privatna Arhiva

Svetska carinska organizacija (WCO) od 2014. godine organizuje VCOA obuke, a poziv da nominuju kandidate dobijaju sve zemlje članice - njih više od 180. Najpre se kandidati biraju na nacionalnom nivou, a zatim WCO vrši konačni odabir. Za 22. sesiju, koja ce trajati od 15. septembra do 19. decembra 2025. godine, izabrano je samo 42 učesnika.

WCO je osnovana 1952. godine i danas okuplja čak 183 carinske uprave, koje obraduju 98 odsto svetske trgovine. Srbija je deo ove organizacije od 2001. godine, a potpisnica je devet od ukupno 12 ključnih konvencija. Saradnja sa WCO-om izuzetno je značajna za našu zemlju jer doprinosi unapređenju efikasnosti carinske službe, razmeni iskustava i primeni najviših međunarodnih standarda.

