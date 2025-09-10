Srpski carinik na prestižnoj listi kandidata za svetsku obuku: Milan Jelić među 42 odabrana iz celog sveta!
Na spisku za učesće na prestiznoj obuci VCOA akademije svetske carinske organizacije (WCO) od samo 42 kandidata iz svih krajeva sveta, našao se i Milan Jelć, samostalni carinski inspektor iz Beograda, saznaje Kurir.
Ovo je veliko priznanje pre svega za Upravu carina Srbije, ali i za samog Milana Jelića, jer potvrđuje da srpski carinici rame uz rame stoje sa kolegama iz najrazvijenijih zemalja.
Svetska carinska organizacija (WCO) od 2014. godine organizuje VCOA obuke, a poziv da nominuju kandidate dobijaju sve zemlje članice - njih više od 180. Najpre se kandidati biraju na nacionalnom nivou, a zatim WCO vrši konačni odabir. Za 22. sesiju, koja ce trajati od 15. septembra do 19. decembra 2025. godine, izabrano je samo 42 učesnika.
WCO je osnovana 1952. godine i danas okuplja čak 183 carinske uprave, koje obraduju 98 odsto svetske trgovine. Srbija je deo ove organizacije od 2001. godine, a potpisnica je devet od ukupno 12 ključnih konvencija. Saradnja sa WCO-om izuzetno je značajna za našu zemlju jer doprinosi unapređenju efikasnosti carinske službe, razmeni iskustava i primeni najviših međunarodnih standarda.