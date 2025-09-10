Eparhija Raško-prizrenska na svom Instagram profilu objavila fotografiju grozda u obliku krsta, vernici poručuju: "Bog se javi"
Društvo
Čudo u Visokim Dečanima! Srbi gledaju i veruju da je to božji znak: "Bog se javi"
Slušaj vest
Nesvakidašnji prizor iz manastira Visoki Dečani podelila je Eparhija Raško-prizrenska na svom Instagram profilu - grozd u obliku krsta!
Vernici su skloni reći da je Bogom dano. Komentarišu: "Bog se javi!"
Uz sve što rade i proizvede monasi su ponosni i na svoja vina. Visoki Dečani, pisali su mediji, poseduju devet hektara vinograda u manastirskom metohu, selu Velika Hoča, a od autohtonih sorti grožđa sačuvan je vranac.
Takođe, na sajtu poput Bolja zemlja, može se pročitati da vino proizvode u staroj manastirskoj vinici iz vremena cara Dušana, modernizovanoj i prilagođenoj savremenim standardima proizvodnje. Različite su vrste vina od belog šardonea, crvenog barika do kaberne sovinjon, crvenog vranca i merloa.
Reaguj
Komentariši