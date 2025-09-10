Slušaj vest

Nesvakidašnji prizor iz manastira Visoki Dečani podelila je Eparhija Raško-prizrenska na svom Instagram profilu - grozd u obliku krsta!

Vernici su skloni reći da je Bogom dano. Komentarišu: "Bog se javi!"

Uz sve što rade i proizvede monasi su ponosni i na svoja vina. Visoki Dečani, pisali su mediji, poseduju devet hektara vinograda u manastirskom metohu, selu Velika Hoča, a od autohtonih sorti grožđa sačuvan je vranac.