Slušaj vest

Nesvakidašnji prizor iz manastira Visoki Dečani podelila je Eparhija Raško-prizrenska na svom Instagram profilu - grozd u obliku krsta!

Vernici su skloni reći da je Bogom dano. Komentarišu: "Bog se javi!"

Uz sve što rade i proizvede monasi su ponosni i na svoja vina. Visoki Dečani, pisali su mediji, poseduju devet hektara vinograda u manastirskom metohu, selu Velika Hoča, a od autohtonih sorti grožđa sačuvan je vranac.

Takođe, na sajtu poput Bolja zemlja, može se pročitati da vino proizvode u staroj manastirskoj vinici iz vremena cara Dušana, modernizovanoj i prilagođenoj savremenim standardima proizvodnje. Različite su vrste vina od belog šardonea, crvenog barika do kaberne sovinjon, crvenog vranca i merloa.

Ne propustiteDruštvoU Hramu Svetog Jovana Šangajskog svedoče da se desilo čudo: Sveštenik Marinko Stikić o neobičnoj pojavi u crkvi! (VIDEO, FOTO)
преузимање - 2024-12-25T093604.430.jpg
DruštvoSVETOM JUSTINU ĆELIJSKOM PRIPISUJE SE OVO ČUDO "Sestra u manastiru se požalila ostalima da nema brašna..."
17319v1-justineparhija.jpg
DruštvoČIM SAM UŠLA U MANASTIR ZAPLAKALA SAM, DESILO SE NEPOJMLJIVO! Na Ostrogu sam zamislila tri želje, monah mi je REKAO SAMO JEDNO
shutterstock-746117779-copy.jpg
SrbijaČUDO LI JE ILI NIJE! PLAMTI RASPRAVA SRBA U ŠVEDSKOJ Srpkinji seme suvog bosiljka palo u svetu vodicu, a onda krenuli komentari
screenshot-20240201-121056.jpg