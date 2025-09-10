Slušaj vest

Režim saobraćaja i funkcionisanja linija javnog gradskog prevoza u pojedinim gradskim ulicama biće izmenjen zbog uvežbavanja Vojske Srbije i održavanja manifestacije "Snaga jedinstva 2025", saopšteno je iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije realizovaće 20. septembra manifestaciju "Snaga jedinstva 2025" na prostoru oko Palate Srbija, a Grad Beograd pružiće svu adekvatnu i neophodnu podršku.

U toku priprema, a za potrebe održavanja događaja, od 10 od 22 časa počinje se sa aktivnostima uklanjanja vozila u Ulici Džona Kenedija, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, i u Ulici trešnjinog cveta, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, iz razloga bezbednosti, jer je za navedene ulice planiran prolazak motorizovanog ešelona Vojske Srbije. Parkiranje u ovim ulicama će ponovo biti moguće od 20. septembra od 18 časova.

Uvežbavanje za Snagu jedinstva 2025 Foto: Printscreen/Ministarstvo odbrane Srbije

Takođe, za potrebe realizacije uvežbavanja Vojske Srbije doći će do izmene režima saobraćaja i funkcionisanja linija javnog gradskog prevoza prema sledećem rasporedu: 11. septembra od 8.30 do 20 časova; 12. septembra od 8.30 do 15 časova; 13. septembra od 8.30 do 15 časova; 14. septembra od 8.30 do 15 časova; 15. septembra od 8.30 do 15 časova; 16. septembra od 8.30 do 20 časova; 17. septembra od 8.30 do 15 časova; 18. septembra od 8.30 do 20 časova i 19. septembra od 8.30 do 15 časova.

Potpuna obustava saobraćaja biće prema trasi: Bulevar Nikole Tesle, od Bulevara Mihajla Pupina (kružni tok Ušće) do Ulice Džona Kenedija, Džona Kenedija, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, Bulevar Mihajla Pupina, od Ulice Džona Kenedija do Ulice ušće (smer od grada - borbena vozila se kreću u suprotnom smeru), Ulica ušće, od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle, kao i Ulica trešnjinog cveta, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, sa svim pristupnim saobraćajnicama.

Pripreme za paradu Foto: Printscreen/Ministarstvo odbrane Srbije

Koridori koji će funkcionisati u delu od Ulice trešnjinog cveta do Džona Kenedija sa sukcesivnim presecanjem trase kretanja motorizovanih ešelona Vojske Srbije su: