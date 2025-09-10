Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijim upozorenjem za vremenske promene koje nas čekaju u toku dana.

- U toku popodneva u većem delu Srbije umereno do potpuno oblačno, ali toplo. Kiša slabog intenziteta očekuje se ponegde u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će na jugu i jugoistoku zemlje biti i sunčanih perioda - navodi se u najavi Zavoda.

Foto: Printscreen RHMZS

Vreme do kraja dana i sutra

Kako se može videti na sajtu Vreme radar, prva jača kiša pašće na severozapadu zemlje u 15 časova, tačnije u Šidu, Sremskoj Mitrovici, Obrenovcu, Ubu, Valjevu, Lazarevcu, Osečini, Krupnju.

Foto: Printscreen Vreme radar

Do 18 časova one će prestati, a onda se ponovo očekuje pljusak, i to na samom severu zemlje. Kiša bi trebalo da padne u Bajmoku, Somboru, Odžacima, Apatinu. Oko 21 čas padavine će biti zabeležene i na jugozapadu zemlje, a u 22 časa pljuštaće u Beogradu.

Foto: Printscreen Vreme radar

Tokom noći vreme će ostati relativno suvo, pa se pljuskovi opet očekuju od 4 ujutru, a u 5 će jači ponovo biti u Beogradu. Ipak, građani treba da budu na posebnom oprezu sutra oko 11 časova, jer se, prema radaru, tada očekuju jači pljuskovi i grmljavina u celoj zemlji, prenosi Blic.

Vreme do kraja nedelje

Što se tiče ostatka nedelje, u četvrtak i nedelju se očekuje nestabilno vreme uz prolazni manji pad temperature — ostalim danima druge dekade septembraletnje temperature i duži sunčani intervali.

U četvrtak (11.09.) umereno do potpuno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji izolovano mogu biti i izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar i sa većom verovatnoćom pojave nepogode u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. U planinskim predelima duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar, u Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, posle podne i uveče u slabljenju. U ostalim predelima vetar će uglavnom biti slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 16 do 24 °C, a najviša od 25 do 30 °C.

U petak i subotu (12 - 13.09.) delimično razvedravanje - u većini mesta će biti suvo uz duže sunčane intervale, dok će uz promenljivu oblačnost, kratkotrajna kiša u petak biti moguća tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u subotu na istoku Srbije.

U nedelju (14.09.) novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Padavine će prestati do ponedeljka (15.09.) pre podne, pa će tokom većeg dela naredne sedmice preovlađivati stabilno i sunčano vreme uz nastavak letnjih temperatura (oko 30 °C).

Foto: Printscreen RHMZS