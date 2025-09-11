Slušaj vest

Er Srbija i Centar inkluzivna Srbija potpisali su Protokol o saradnji, sa zajedničkom misijom da doprinesu razvoju društva jednakih mogućnosti i većem razumevanju potreba osoba sa invaliditetom – naročito u oblasti putovanja i avio-saobraćaja.

- Er Srbija sa velikom pažnjom pristupa temama društvene odgovornosti, a posebno onima koje se tiču pristupačnosti i ravnopravnosti. Saradnja sa Centrom inkluzivna Srbija omogućava nam da dodatno unapredimo iskustvo putovanja za sve naše putnike, uključujući osobe sa invaliditetom. Verujemo da je obaveza svih nas da doprinesemo stvaranju inkluzivnog društva, u kojem svi imaju jednake šanse za učešće. Ovaj Protokol je početak jednog značajnog partnerstva, koje će se ogledati kroz konkretne aktivnosti usmerene ka širenju svesti i znanja o inkluziji - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

"Važan korak u stvaranju boljeg i humanijeg društva"

- Partnerstvo sa kompanijom Er Srbija predstavlja važan korak u stvaranju još boljeg, solidarnijeg i humanijeg društva i inkluzivne Srbije. Za nas, inkluzija nije samo reč – to je život koji gradimo kroz edukaciju, komunikaciju i saradnju, baš kakva je sa kompanijom Er Srbija. Zajedno možemo unaprediti ne samo uslove putovanja, već i podići svest kod ljudi da je lepota u različitosti. Potpisivanjem ovog protokola šaljemo poruku da je kreiranje pristupačnog okruženja odgovornost svih u društvu i da snagom zajedništva i saradnje zajedno stvaramo inkluzivnu Srbiju - izjavila je Miroslava Damjanović, predsednik Upravnog odbora Centra inkluzivna Srbija.

Er Srbija i Centar inkluzivna Srbija ovim korakom šalju snažnu poruku – da otvorenost, solidarnost i dostupnost nisu samo vrednosti, već i konkretne obaveze ka stvaranju pravednijeg društva za sve.