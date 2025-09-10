Slušaj vest

Ministarstvo prosvete najoštrije osuđuje upad u školu i nasilničko ponašanje dela roditelja prema novopostavljenom v.d. direktora Osnovne škole „Pavle Savić“ Nenadu Tasiću, koji je pokušao da održi sastanak sa kolektivom i Školskim odborom.

"Ovakav pristup i ponašanje grupe roditelja su nedopustivi i protivzakoniti, jer ugrožavaju bezbednost i mir onih učenika i zaposlenih koji su danas bili u školi i realizovali obrazovno-vaspitni rad", navode iz Ministarstva prosvete.

Ministarstvo prosvete podseća da u skladu sa propisima niko nema pravo da blokira nastavni proces i ugrožava pravo učenika na obrazovanje iz bilo kog razloga.

"Osnovno obrazovanje i vaspitanje je obavezno, a pravo na obrazovanje neotuđivo", dodaje se.

Ministarstvo prosvete naglašava da škola nije ničija privatna svojina, da postoje organi koji upravljaju školom i da će Ministarstvo prosvete preduzeti sve zakonom propisane mere kako bi se situacija u školi normalizovala.