U grotlu demonstracija u Nepalu u kojima je stradalo više od 20 osoba, našla se i grupa srpskih turista koja je u glavni grad Katmandu došla na dugo priželjkivani odmor, i to, verovali ili ne, istovremeno s početkom nereda i nasilja na ulicama.

"Velika želja nam je bila da odemo na porodično putovanje u Indiju i Nepal. Putovanje je bilo rezervisano preko jedne beogradske agencije za prve dane septembra. Prva destinacija je bila Indija, tamo smo proveli nekoliko dana, a pre tri dana stigli smo u Katmandu, glavni grad Nepala, u trenutku kada počinju velike i krvave demonstracija sa slikama koje su obišle svet", počinje razgovor Beograđanin Mihajlo Gavrilović, koji je na ovo putovanje krenuo sa suprugom i decom od 17 i 20 godina.

"Mi smo Srbi, nije prvi put da vidimo demonstracije"

Idilične slike ove himalajske države pred njihovo putovanje zamenile su uživo scene nasilja, smrti, paljenja objekata, vojske koja patrolira ulicama, policijskog časa, jednom rečju – pakla. Inicijalno, neredi u Nepalu su usledili nakon vladine odluke da ukine društvene mreže, ali i zbog rasprostranjene korupcije i veoma loše ekonomske situacije. U prethodna tri dana zapaljeni su parlament, vile ministara i kuće policajaca koji su ih čuvali.

Ove snimke napravio je Gavrilović u zemlji gde je otišao sa idejom da se odmori:

Na Mihajlovim snimcima, koji su snimljeni 8. i 9. septembra, vide se hinduistički hramovi u centru grada nad kojima se nadvija gust, crni dim na mestu gde su nekada bile vile ministara, ali i demonstranti koji su opkolili objekte na kojima razbijaju prozore i pale ih. Zgrada sa belom fasadom i plavim terasama je policijska stanica.

Na pitanje ima li straha među grupom turista, Mihajlo sa osmehom kaže: "Nema straha, mi smo Srbi. Nije prvi put da vidimo demonstracije na ulicama".

"Svaki oblik nasilja bi prestao kad bi prošao autobus s turistima"

Kaže da su prve slike Katmandua, kada su od aerodroma autobusom išli do hotela, zapravo bile demonstracije koje su tek počele. Sa jedne strane objekti u plamenu i na hiljade ljudi na ulicama, a s druge, po rečima Gavrilovića, scena kao iz filma.

Foto: Printscreen/Instagram/Mihajlo Gavrilović

"Svi oblici nasilja, razbijanja i paljenja objekata prestaju u trenutku dok autobus sa turistima prolazi. Odjednom ratoborna lica mladih Nepalaca postaju najljubaznija na svetu. Svaka aktivnost staje, okreću se prema nama sa osmehom i mašu sve vreme dok smo im u vidokrugu", prepričava nesvakidašnju situaciju ovaj Beograđanin.

Objašnjava da Nepalci žive od turizma i turiste izuzetno poštuju. Takođe su ih i vojska i policija pozdravljale na svakom koraku, te nijednog trenutka nisu bili zabrinuti za svoju bezbednost.

"Danas je sve mirno, otvaraju se radnje..."

"Danas je sve mirno, polako se otvaraju radnje. Turisti slobodno šetaju gradom. Vojska je preuzela kontrolu. Nema demonstranata na ulicama. Nama je danas otkazan jedan izlet zato što je samo skuterima dozvoljeno da se kreću, ne i kamionima i autobusima", priča Mihajlo.

"Nadamo se mirnijem nastavku putovanja"

Kaže da je kulminacija nasilja bila dan ranije, čule su se detonacije, iz tog razloga nisu ni izlazili iz hotela, ali ističe da je sada sve u redu.

Hotel u kojem se nalaze smešten je na glavnom trgu u čijoj blizini su drevna kraljevska palata i brojni hramovi s jedinstvenom arhitekturom.

"Nas put iz Katmandua vodi dalje, 12. septembra odlazimo u Pokharu, a u Nepalu ćemo boraviti sve do 20. septembra. Nadamo se mnogo mirnijem nastavku putovanja", rekao je za kraj razgovora Mihajlo Gavrilović.