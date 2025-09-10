Slušaj vest

Za pet godina više nećete moći da razdvojite IT od veštačke inteligencije - ukazuju najnovija istraživanja. Do 2030. godine sav posao koji obavlja IT sektor uključivaće upravo veštačku inteligenciju. Da li to znači da IT prestaje da postoji, i kakav će biti odnos te dve sfere u budućnosti?

Poslovi u IT industriji, koji su do juče važili za sigurne, već sada su pod ozbiljnim pritiskom razvoja veštačke inteligencije. Procene govore da bi u narednih 5 godina AI mogao da preuzme većinu zadataka koje danas rade inženjeri, analitičari i programeri.

Miloš Turinski Foto: Kurir Televizija

Veštačka intaligencija pada na teret mladima

- Da neki poslovi će se zaista brže, pogotovo oni ponavljajući, dosadni poslovi brže obavljati, i negde će ovo najviše zapravo pasti na teret onih juniora, jer će mnogi ti da kažem početni poslovi moći da se zamene sa veštačkom inteligencijom, ali to ne treba da bude negde strah, samo jednostavno to mladim ljudima treba da bude vetar u leđa, da izaberu negde novi pravac ili novu tehnologiju u kojoj mogu da zaista postanu konkurentni i da dobro prođu među svakom IT kompanijom gde žele da se zaposle - kaže Miloš Turinski, PR Infostuda.

AI sistemi postaju brži, jeftiniji i pouzdaniji, pa sve više kompanija smanjuje potrebu za ljudskim kadrom. Turinski objašnjava da li IT sektor uopšte može da nestane u potpunosti:

- Ne, IT je sektor koji će samo da se usavršava i da se transformiše, i to zapravo veštačka inteligencija sada omogućava, to je tehnologija koja brzo raste i brzo se razvija, i svi oni koji su u toj industriji moraju brzo da se prilagođavaju. Dakle ne samo u IT-ju, ali i načelno, AI je nešto što će nam pomoći, transformisaće nam poslove, pomoći će nam da značajno brže i bolje obavljamo naše poslove, ali nam neće oduzeti radna mesta.

Brkić Slobodan Foto: Kurir Televizija

Dolazi do promene u poslovanju

Mnoge organizacije već koriste veštačku inteligeciju za zadatke koje su ranije obavljali ljudi u drugim industrijama, uključujući razgovore za posao, korisničku podršku, pa čak i poslove influensera na društvenim mrežama.

- Svakako će biti novih poslova, neki poslovi možda mogu da se ukinu, eventualno da se smanje u bliskoj budućnosti, ali doći će do neke vrste promene, to jest nadogradnje poslova - kaže Slobodan Brkić, IT stručnjak.

I dok mnoge brine kakav će uticaj veštačka inteligencija imati na poslove, izveštaj Svetskog ekonomskog foruma donosi optimistične prognoze. Procenjuje se da bi do 2030. AI mogao da stvori 78 miliona više radnih mesta, nego što će ih eliminisati.

