Bez koje aplikacije Srbi ne mogu da provedu dan? Iznenadiće vas odgovori: Mnogo volim da ih vidim, kad već nemam opciju da..." (VIDEO)
Opšte je poznato da su mobilni telefoni postali deo naše svakodnevnice. Većina nas ne bi mogla da zamisli dan bez interneta, društvenih mreža i aplikacija, a pametni telefoni i društvene mreže oblikuju način na koji komuniciramo, radimo, učimo i provodimo slobodno vreme. Gotovo svaki aspekt našeg života danas je povezan s nekom aplikacijom — od buđenja uz alarm do skrolovanja pred spavanje. Aplikacije poput Instagrama, TikToka, Vocapa i drugih postale su svakodnevna rutina, često bez da to i primetimo.
Mlađe generacije, posebno tinejdžeri najčešće koriste aplikacije za zabavu i dopisivanje. TikTok, Instagram, Snepčet i Jutjub su među najpopularnijima. Njima su brzina, vizuelni sadržaj i interaktivnost najvažniji.
S druge strane, starije generacije više koriste aplikacije koje su praktične i funkcionalne, kao što su Viber, Fejsbuk, e-mail, aplikacije za vesti, zdravlje ili bankarstvo. Njima je važnija jednostavnost i korisnost, nego trendovi.
Na pitanje građana koje aplikacije najviše koriste i bez koji ne mogu da provedu dan, ovo su odgovori:
- Najviše koristim TikTok, mogla bih bez njega, ali malo teže - istakla je mlađa sagovorica
- Vocap, najčešće, ali mogao bih bez, postoje i druge aplikacije poput Vibera i Instagrama - istakao je sagovornik.
Tačno je da stariji deo populacije ipak preferira Viber od ostalih aplikacija za komuniciranje i najveći broj istakao je upravo njega, kao najkorisniju aplikaciju.
- Viber, bez njega nikada ne bih mogla - poručila je sagovornica.
A bili su tu i sugrađani kojima bi jako teško palo kada bi morali da se odreknu omiljene aplikacije.
- Najviše koristim Vocap, iskreno jako bih teško bez njega - dodala je sagovornica.
- Instagram najčešće koristim, tamo pričam najviše sa prijateljima, sada bih i mogla bez njega - dodala je.
Fejsbuk svakako nije trenutno među omiljenijim aplikacijama, međutim starije generacije ga ipak često koriste zbog porodice i prijatelja, pogotovo zbog onih koji žive daleko.
- Za sada koristim Fejsbuk, jako mi je potreban, zato što sve moje prijatelje lično poznajem. Volim da pratim kako žive. Imam prijateljicu iz Finske, imam puno prijatelja iz Emirata, Omana i mnogo volim da ih vidim, pogotovo kada nemam mogućnost da putujem - istakla je sagovornica.
Kurir.rs/Mondo