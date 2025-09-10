Slušaj vest

Opšte je poznato da su mobilni telefoni postali deo naše svakodnevnice. Većina nas ne bi mogla da zamisli dan bez interneta, društvenih mreža i aplikacija, a pametni telefoni i društvene mreže oblikuju način na koji komuniciramo, radimo, učimo i provodimo slobodno vreme. Gotovo svaki aspekt našeg života danas je povezan s nekom aplikacijom — od buđenja uz alarm do skrolovanja pred spavanje. Aplikacije poput Instagrama, TikToka, Vocapa i drugih postale su svakodnevna rutina, često bez da to i primetimo.

Mlađe generacije, posebno tinejdžeri najčešće koriste aplikacije za zabavu i dopisivanje. TikTok, Instagram, Snepčet i Jutjub su među najpopularnijima. Njima su brzina, vizuelni sadržaj i interaktivnost najvažniji.

S druge strane, starije generacije više koriste aplikacije koje su praktične i funkcionalne, kao što su Viber, Fejsbuk, e-mail, aplikacije za vesti, zdravlje ili bankarstvo. Njima je važnija jednostavnost i korisnost, nego trendovi.

Na pitanje građana koje aplikacije najviše koriste i bez koji ne mogu da provedu dan, ovo su odgovori:

- Najviše koristim TikTok, mogla bih bez njega, ali malo teže - istakla je mlađa sagovorica

- Vocap, najčešće, ali mogao bih bez, postoje i druge aplikacije poput Vibera i Instagrama - istakao je sagovornik.

Tačno je da stariji deo populacije ipak preferira Viber od ostalih aplikacija za komuniciranje i najveći broj istakao je upravo njega, kao najkorisniju aplikaciju.

- Viber, bez njega nikada ne bih mogla - poručila je sagovornica.

A bili su tu i sugrađani kojima bi jako teško palo kada bi morali da se odreknu omiljene aplikacije.

- Najviše koristim Vocap, iskreno jako bih teško bez njega - dodala je sagovornica.

- Instagram najčešće koristim, tamo pričam najviše sa prijateljima, sada bih i mogla bez njega - dodala je.

Fejsbuk svakako nije trenutno među omiljenijim aplikacijama, međutim starije generacije ga ipak često koriste zbog porodice i prijatelja, pogotovo zbog onih koji žive daleko.