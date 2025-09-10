Grgur: Ponovo branimo porodicu Crnobrnja od izvršitelja
Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu i istinu "Grgur" najavio je za četvrtak ujutro novi protest protiv izvršitelja zbog pokušaja zaplene imovine Želimiru Crnobrnji, na Ibarskom putu 18 na Ibarskoj magistrali kod Beograda.
Drugi pokušaj
-Pozivam ponovo i apelujem da pomognemo časnom čoveku koji je žrtva prevare. Želimir je prognan u "Oluji" sada mu novu "Oluju" spremaju. Biću tamo da štitim pravdu u 7 časova - poručio je Grgur kao i prošli put, početkom juna, kada su izvršitelji najavili dolazak, ali se nisu pojavili.
Podsetimo, Kurir prati slučaj Želimira Crnobrnje koji je pre tri meseca zbog izvršitelja izašao na Ibarsku magistralu sa pištoljem, prislonio ga na slepoočnicu i pretio samoubistvom, a nakon nekoliko sati drame, predao se policiji. I u četvrtak ujutru ekipa Kurir televizije biće na mestu događaja na Ibarskoj magistrali.
Beba iz Rume
Podsetimo, Grgur je pre nekoliko dana u Rumi ustao sa članovima svog pokreta i u odbranu porodice sa bebom od šest meseci koja je trebalo da bude prinudno iseljena iz porodične kuce. Nakon višecasovne drame izvršitelji su otišli, kao i policija.
- Svedočili smo jezivom prizoru da je porodica sa troje maloletne dece, među kojima i beba stara svega šest meseci, trebalo da bude izbačena na ulicu od strane izvršiteljke uz asistenciju četrdeset policajaca. Ovde se radi o falsifikatu, tražimo da se preispita sličaj, ali i da se sprovede istraga - kaže Grgur koji je poznat po angažovanju u ovakvim slučajevima:
- Kao narodni poslanik sprovodim narodnu politiku, uz svoj narod, na terenu, medu običnim ljudima. Spreman sam sa mojim pokretom da pomognem u borbi protiv nepravde i korupcije, naročito u slučajevima izvršenja. Ne pristajemo na ćutanje pred nepravdom.
Grgur je nedavno rekao "da je kao narodni poslanik predao predlog da se u Skupštini formira anketni odbor koji bi preispitao rad izvršitelja, te da se svaki licencirani javni izvršitelj preispita", a obraćao se i ministru pravde povodom sve češćih incidenata vezanih za rad sudskih izvršitelja. Takode, on je pozdravio inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića "da će se raditi na promenama Ustava Srbije koje će omogućiti da se tokom izvršnog postupka izvršenje može vršiti na svemu osim na porodičnoj kući ili stanu, kako deca ne bi ostajala bez krova nad glavom".
Inače, Vlada Srbije usvojila je prošle nedelje Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Prema njemu predmet izvršenja ne može biti nekretnina do 60 kvadratnih metara koja dužniku služi kao stambeni prostor u poslednjih pet godina.