Grgur je nedavno rekao "da je kao narodni poslanik predao predlog da se u Skupštini formira anketni odbor koji bi preispitao rad izvršitelja, te da se svaki licencirani javni izvršitelj preispita", a obraćao se i ministru pravde povodom sve češćih incidenata vezanih za rad sudskih izvršitelja. Takode, on je pozdravio inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića "da će se raditi na promenama Ustava Srbije koje će omogućiti da se tokom izvršnog postupka izvršenje može vršiti na svemu osim na porodičnoj kući ili stanu, kako deca ne bi ostajala bez krova nad glavom".

Inače, Vlada Srbije usvojila je prošle nedelje Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Prema njemu predmet izvršenja ne može biti nekretnina do 60 kvadratnih metara koja dužniku služi kao stambeni prostor u poslednjih pet godina.