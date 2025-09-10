Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su večeras svečanom obeležavanju jubileja 70 godina Vojne policije, u Domu Garde na Topčideru.

Tom prilikom, ministar Gašić čestitao je jubilej pripadnicima Vojne policije izrazivši duboko poštovanje prema njihovom radu, profesionalizmu i posvećenosti u izvršavanju najsloženijih bezbednosnih izazova i zadataka.

- Već sedamdeset godina, Vojna policija je, bez obzira na izazove, promene i iskušenja, ostala dosledna vrednostima koje čine njen identitet – časti, disciplini i odgovornosti. To je svedočanstvo o kontinuitetu, snazi i predanosti vrednostima vojske i države kojima je Vojna policija uvek predstavljala pouzdan oslonac. Za nepregledan niz uspešno izvršenih zadataka tokom prethodnih sedam decenija postojanja ovog sastava, zaslužni su upravo pripadnici Vojne policije koji su, zahvaljujući hrabrosti i stručnosti, postali simbol profesionalizma i patriotizma u najtežim trenucima za vojsku i državu - istakao je ministar Gašić.

On je naglasio da vreme u kome živimo i radimo, takođe, ima svoje izazove.

- Bez vašeg angažovanja, budnosti i odgovornosti ne bi bilo moguće održati visok nivo bezbednosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Samo prisustvo pripadnika Vojne policije u našim sastavima ima snažan preventivni efekat za bilo kakve negativne pojave poput kriminaliteta ili težeg narušavanja discipline. U svakom pozitivnom elementu funkcionisanja našeg sistema, zato, ima i vaše zasluge koja vam se često ne pripisuje – jer se rad, red, disciplina i poštovanje zakona podrazumevaju. Jedinicama čiji su pripadnici upravo vojni policajci povereni su najsloženiji i najopasniji zadaci – borba protiv terorizma i obezbeđenje najvažnijih ličnosti i objekata. Poverenje koje državno rukovodstvo ima u vaše sposobnosti i moralne kvalitete je najviše moguće priznanje, ali i najveća moguća obaveza - rekao je ministar Gašić.

Ministar odbrane istakao je da je uveren da svaki oficir, podoficir i vojnik koji nosi crnu beretku zna da se od njega ili nje očekuje stručna, fizička i moralna izuzetnost.

- Imperativ vašeg rada u narednom periodu je zato – vrhunsko stručno osposobljavanje i besprekorno izvršavanje svih postavljenih zadataka.Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije će vas, uz podršku države i vrhovnog komandanta predsednika Aleksandra Vučića podržati u tome i obezbediti najkvalitetniju opremu, naoružanje i uslove za rad i nastaviti da brine o unapređenju vašeg materijalnog položaja. Još jednom, čestitam vam Dan Vojne policije sa željom da u narednim decenijama svojoj državi i narodu služite u miru i prosperitetu - rekao je ministar Gašić.

Uručene plakete

Na večerašnjoj svečanosti načelnik Uprave Vojne policije general-major Milan Lazić uručio je plakete ministru odbrane Bratislavu Gašiću i Direkciji policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Načelnik Uprave vojne policije rekao je da danas Vojna policija predstavlja savremen, dobro opremljen, vrhunski obučen i društveno prepoznatljiv deo Vojske Srbije i da je osnovno načelo rada Vojne policije prevencija.

- Izvršavajući složene i odgovorne zadatke dajemo pun doprinos očuvanju i unapređenju operativnih i funkcionalnih sposobnosti vojske i Ministarstva odbrane. Naši prioriteti i pravci daljeg razvoja biće na dostizanju veće operativnosti i efikasnosti u radu jedinica, ustanova i organa Vojne policije, jačanju bezbednosti jedinica i ustanova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, unapređenju sistema školovanja kadrova Vojne policije u skladu sa savremenim bezbednosnim izazovima i rizicima i opremanju sa savremenim naoružanjem i tehničkim sredstvima – rekao je general-major Lazić ističući da su ponosni na svoju prošlost i rezultate koje su ostvarili pripadnici Vojne policije, te da je svaki od njih u proteklih sedamdeset godina "utkao sebe u istoriju Vojne policije".

Na svečanosti je prikazan i film o Vojnoj policiji "Zaštitnici reda i poretka" koji je povodom jubileja izradio Vojnofilmski centar "Zastava film" Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane.

Večerašnjoj svečanosti prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, pripadnici Vojne policije, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i brojni gosti.

U okviru obeležavanja jubileja, general-major Lazić, u prisustvu predstavnika organa, jedinica i ustanova Vojne policije i predstavnika Udruženja organa bezbednosti i Vojne policije, dan ranije otvorio je spomen-sobu Vojne policije Vojske Srbije u kasarni "Banjica 2".

Začeci Vojne policije datiraju još od vremena kneza Milana Obrenovića, koji je naredio formiranje prvih policijskih odeljenja u brigadama tadašnje vojske, a zvanično je formirana 14. septembra 1955. godine, naredbom vrhovnog komandanta oružanih snaga Federativne Narodne Republike Jugoslavije, kao zasebna celina u tadašnjoj JNA.