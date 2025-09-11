Slušaj vest

Za danas je najavljen dolazak izvršitelja na Ibarsku magistralu u nameri da isele firmu Želimira Crnobrnje. Kurir prati slučaj Želimira Crnobrnje koji je pre tri meseca zbog izvršitelja izašao na Ibarsku magistralu sa pištoljem, prislonio ga na slepoočnicu i pretio samoubistvom, a nakon nekoliko sati drame, predao se policiji.

Kurir televizija nalazi se na licu mesta i za jutarnji program "Redakcija" izveštava šta se trenutno dešava na Ibarskoj magistrali.

CRNOBRNJA PONOVO BRANI IMOVINU OD IZVRŠITELJA! Kurir televizija na Ibarskoj magistrali - Deveti pokušaj iseljenja, građani zauzeli ulaz i čekaju njihov dolazak Izvor: Kurir televizija

Crnobrnji podršku pruža veliki broj prijatelja, kao i njegova porodica, a izvršitelji za sada još uvek nisu pristigli. Narodni poslanik Uglješa Grgur koji od početka aktivno radi na rešavanju ovog slučaja govorio je za Kurir televiziju.

- Zahvaljujem se televiziji što je ovo propratila. Izvršitelji su bili najavljeni za 7 ujutru, ali nisu došli. Žalio sam se ministru pravde Nenadu Vujiću, a on je to veoma ozbiljno shvatio. Zahvaljujući njemu koji se uverio da strana koja je Želimiru prodala ovaj objekat, žele da mu to otmu. Oni to neće moći da ostvare, ni ja kao narodni poslanik koji štiti građane neću to dozvoliti.

Foto: Kurir Televizija

Grgug je ukazao i na to da je Želimir Crnobrnja objekat iz kojeg žele da ga isele 2011. godine platio 105.000 evra, a njegova tržišna vrednost tada nije prelazila 70.000.

- Sve je normalno radio 13 godina, da bi se sada neko pojavio i rekao da nije to njegovo.

