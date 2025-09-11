Slušaj vest

Velika tragedija dogodila se u Vrnjačkoj Banji kada je mlada žena, majka dvoje dece iznenada preminula. Iako se isprva verovalo da je žena stradala nakon ujeda stršljena, nešto kasnije pojavile su se informacije da je uzrok smrti mogao biti i nesto drugo.

Koliko je ujed stršljena opasan i da li može biti smrtonosan, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija", otkrio je vatrogasac i najpoznatiji hvatač zmija Vladica Stanković.

- On jeste opasan u trenutku kada se dese natilatički šokovi kod alergije. Nekad se desi i više ujeda, ali kad čovek nije alergičan lakše i prebrodi - kaže Stanković.

Da ujed stršljena ne bi bio smtonosan, najvažnije je da popijete neki od ovih lekova - nakon toga pravo do obližnje bolnice! Izvor: Kurir televizija

O slučaju iz Vrnjačke banje rekao je:

- Ako se ujed desio u predelu arterije vrata i ako je imala alergiju, na taj način dolazi baš do ovih posledice.

Ako dođe do gušenja, Stanković savetuje lekove koji šire krvne sudove.

- Kada ga popijete širite krvne sudove i onda ima dovoljno kiseonika. To je preventiva dok ne dođete do najbliže zdravstvene ustanove.

Kurir.rs