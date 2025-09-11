Slušaj vest

Velika tragedija dogodila se u Vrnjačkoj Banji kada je mlada žena, majka dvoje dece iznenada preminula. Iako se isprva verovalo da je žena stradala nakon ujeda stršljena, nešto kasnije pojavile su se informacije da je uzrok smrti mogao biti i nesto drugo.

Koliko je ujed stršljena opasan i da li može biti smrtonosan, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija", otkrio je vatrogasac i najpoznatiji hvatač zmija Vladica Stanković. 

- On jeste opasan u trenutku kada se dese natilatički šokovi kod alergije. Nekad se desi i više ujeda, ali kad čovek nije alergičan lakše i prebrodi - kaže Stanković.

Da ujed stršljena ne bi bio smtonosan, najvažnije je da popijete neki od ovih lekova - nakon toga pravo do obližnje bolnice! Izvor: Kurir televizija

O slučaju iz Vrnjačke banje rekao je:

- Ako se ujed desio u predelu arterije vrata i ako je imala alergiju, na taj način dolazi baš do ovih posledice.

Ako dođe do gušenja, Stanković savetuje lekove koji šire krvne sudove.

- Kada ga popijete širite krvne sudove i onda ima dovoljno kiseonika. To je preventiva dok ne dođete do najbliže zdravstvene ustanove.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoMajka dvoje dece nije umrla od uboda stršljena? Meštani Rsavca kažu da je ovo uzrok, lekari ćute
strsljen.jpg
DruštvoNije mogla da diše, ubod u vrat bio je koban! Potresni detalji o majci dvoje dece koja je preminula od uboda stršljena
Stršljen i vozilo Hitne pomoći
DruštvoZašto je ubod stršljena smrtonosan? Evo šta sadrži, a posebno je fatalan na ova 2 mesta! To je ubilo majku dvoje dece
Stršljen
DruštvoNEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U SELU KOD VRNJAČKE BANJE: Majka (38) dvoje dece umrla od ujeda stršljena
xxxx-tamara-trajkovic.jpg
AKO VAS JEDAN UBODE, SPREMITE SE ZA CELO LEGLO! Svi strahuju od ujeda stršljena, a evo kako se zaštititi Izvor: Kurir televizija