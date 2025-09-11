Slušaj vest

AMSS posebno upozorava vozače kamiona i autobusa da će jači udari vetra na mostovima, nadvožnjacima i prevojima uticati na zanošenje vozila.

Saobraćaj je pojačanog intenziteta unutar gradova a sporija vožnja očekuje vozače i na brojnim deonicama na kojima je izmenjen režim odvijanja sabraćaja.

Na naplatnim rampama od jutros nema zadržavanja, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na prelazima Batrovci čekaju oko pet sati.

