Promenljivo i nestabilno vreme sa padavinama danas će uslovljavati mokre kolovoze, a jak vetar u košavskim području, na jugu Banata i donjem Podunavlju dodatno će otežavati vožnju, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
stanje na putevima
VOZAČI, PAMET U GLAVU! AMSS upozorava, posebno kamiondžije, na mokre kolovoze i jake udare vetra na mostovima, nadvožnjacima i prevojima
Slušaj vest
AMSS posebno upozorava vozače kamiona i autobusa da će jači udari vetra na mostovima, nadvožnjacima i prevojima uticati na zanošenje vozila.
Saobraćaj je pojačanog intenziteta unutar gradova a sporija vožnja očekuje vozače i na brojnim deonicama na kojima je izmenjen režim odvijanja sabraćaja.
Na naplatnim rampama od jutros nema zadržavanja, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na prelazima Batrovci čekaju oko pet sati.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši