Nastavlja se uticaj ciklona. U celoj Srbiji je oblačno, a kiša pljušti u severnim, zapadnim i centralnim predelima. Temperature se kreću od 17 do 23, u Beogradu je 20 stepeni. Zlatibor i Sjenica mere 16, a Kopaonik 12.

Nad našim područjem u sklopu južnog visinskog strujanja stigle su i velike količine peska iz Sahare, pa je kiša obojena, odnosno prljava. Kiša će povremeno i danas padati u Srbiji, a biće i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, najavio je Đorđe Đurić.

Sredinom dana, posle podne i uveče očekuje se i pojava grmljaviinskih oluja sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima, naročito u centralnim, zapadnim i istočnim delovima zemlje.

Maksimalna temperatura biće danas od 25 do 30 stepeni, u Beogradu do 26. Dakle, danas će biti za 4-5 stepeni svežije u odnosu na jučerašnji dan. Duvaće jugozapadni vetar, dok se u košavskom području pre podne očekuje jak jugoistočni vetar. Posle podne vetar u slabljenju.

Foto: Printscreen/RHMZ

S obzirom na aktuelne vremenske prilike, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U petak sledi stabilizacija vremena, pa će u subotu biti sunčano i toplo. Maksimalna temperatura u četvrtak i petak biće od 25 do 30 stepeni, u subotu i preko 30 stepeni.

Novo pogoršanje vremena očekuje se u nedelju, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Duvaće jaka košava, a potom će jugoistočni vetar biti u skretanju na jak severozapadni. Maksimalna temperatura biće od 20 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije. Stabilizacija vremena i povratak leta sledi od 15. septembra.

Upaljen meteo alarm

RHMZ je upalio alarma za danas, za celu Srbiju, i u većem delu je na snazi narandžasti meteo alarm zbog kiše i grmljavine. Ovo upozorenje znači da je vreme opasno.

Foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje Gradskog štaba Loznice za vanredne situacije

Gradski štab upozorio je juče građane da u periodu najavljenih nepogoda izbegavaju boravak na otvorenom prostoru, budu vrlo obazrivi i prate savete i preporuke nadležnih službi.

Kako je navedeno Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za područje grada Loznice zbog pojave nepogoda sa gradom i jakim olujnim vetrom i kišom u periodu od 11 do 12. septembra, sa količinom padavina većom od 20 litara po metru kvadratnom.

U skladu sa upozorenjem o opasnim vremenskim pojavama, koje su takvog intenziteta da mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi, životinja, pokretne i nepokretne imovine građana i prouzrokovati materijalnu štetu, Štab će, navodi se, preduzeti neophodne aktivnosti u saradnji sa javnim preduzećima i subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje.